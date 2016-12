Historia hoy: Nace Louis Pasteur y se inaugura el Museo de Artes Gráficas de Maracaibo

diciembre 27, 2016 - 9:36 am

27 de diciembre: fiestas patronales en honor a San Benito de Palermo. En el estado Zulia, las fiestas patronales en honor a San Benito de Palermo; particularmente, en ciudades de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo como Cabimas; y del Sur del Lago, Bobures, Gibraltar, Ceuta, Caja Seca y el Batey entre otras, se reúnen gran cantidad de creyentes del “Santo Negro” y participan de del ceremonial religioso y de la procesión con los tradicionales chimbágueles.

San Benito, descendiente de esclavizados de color, de origen africano y patrón de Palermo, nació en San Fratello, Sicilia, Italia entre 1524 y 1525 y falleció a finales del siglo XVI en Palermo, Italia.

En Venezuela, se le venera con especial ritualidad desde la época colonial, en que según la crónica San Benito, siempre llenaba de valor al esclavizado para enfrentarse a su amo. En la ritualidad de cada caso, las poblaciones del estado Zulia centran su festividad en los días 27 y 28 de diciembre, este último se asume como el Día de San Benito, continuando la festividad hasta el día 06 de enero. En cada caso, con sus respectivas variaciones esta presente el sonido fuerte de los tambores, recorriendo calles y avenidas y el baile a su santo.

27 de diciembre de 1795: nacimiento de Manuela Sáenz. Patriota ecuatoriana, natural de Quito, ha sido considerada por muchos como el gran amor del Libertador, Simón Bolívar, a quien conoce en 1822 cuando este hace su entrada triunfal a la población quiteña. En adelante, le acompañó en casi todas sus campañas libertadoras. El 25 de septiembre de 1828, luego del intento de asesinato al libertador en Bogotá, el mismo al salvarle la vida, le otorga el título de Libertadora del libertador.

Su presencia al lado del Libertador, durante los años cruciales de la gesta emancipadora, marcaría indeleblemente numerosos acontecimientos en los derroteros del quehacer republicano.

Siguiendo el curso cronológico de los principales sucesos políticos y militares de la época Manuela fue testigo o protagonista: el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil; las batallas de Pichincha y Ayacucho; el conflicto entre el Libertador y Santander; la rebelión de Córdova y la disolución de Colombia, la Grande, sueno anhelado del Libertador.

Su participación activa en la gesta emancipadora le hace merecedora de varias distinciones; entre ellas la conocida “Caballeresa del Sol”, otorgada en 1822; consistía en una Banda de color blanco, encarnada en una pequeña borla de oro y una Medalla en la que se lee “Al Patriotismo de las más sensibles”.

Al fallecimiento del Libertador en diciembre de 1830, Manuela fue desterrada a Perú, donde fallece en 1856 en el poblado de Paita, producto de la enfermedad conocida como difteria. Su cadáver y todas sus pertenencias fueron incineradas; entre ellas parte de la correspondencia que siempre mantuvo con el Libertador.

27 de diciembre de 1812: Simón Bolívar llega a la población colombiana de Mompox. Este arribo del futuro libertador de América a la Costa colombiana marcara su derrotero libertario; desde esta ciudad Bolívar inicia su lucha por la liberación definitiva de América y por la Patria Grande. Con un contingente escaso y luego de una merecida aclamación popular por la ruta del Magdalena inicia su carrera político-militar.

27 de diciembre de 1817: El Libertador Simón Bolívar solicita apoyo del General Rafael Urdaneta. Desde Angostura donde se este se encuentra preparando su el encuentro con José Antonio Páez, el jefe del ejército de los llanos, le escribe, dándole instrucciones para la campaña que se avecina y le manifiesta “Ahora más que nunca es importante la presencia de V.S. en Apure. La retirada que debe ejecutar el señor General Páez, si se halla frente al enemigo, para venir al punto de reunión, es una operación tan delicada como interesante. Yo lo creo a él bastante hábil para llevarla al efecto; pero los talentos de V.S y sus prácticas militares no quedarán ociosos y ayudarán prodigiosamente”.

27 de diciembre de 1822: nacimiento de Louis Pasteur. En Dole, Paris, nace quien fuera destacado químico y bacteriólogo. Entre sus contribuciones científicas están la creación de la vacuna contra la rabia; la teoría sobre los gérmenes causantes de enfermedades patógenas y el proceso de pasteurización de productos diversos.

27 de diciembre de 1824: honores a Sucre. Esta decisión fue tomada por el Libertador, Simón Bolívar en reconocimiento a la destacada actuación de Antonio José de Sucre y su ejército libertario en Ayacucho. En esta fecha Bolívar le concede el título de Gran Mariscal de Ayacucho.

27 de diciembre de 1872: creación del Distrito Mara. Por Orden del Ejecutivo regional se decreta dicha creación. A este nuevo distrito se integran las parroquias San Rafael, San Carlos y Sinamaica.

27 de diciembre de 1976: inauguración del museo de Artes Gráficas de Maracaibo. Este museo se encuentra ubicado en la planta baja del edificio sede de la Alcaldía de Maracaibo. La artista plástica Lía Bermúdez, Sergio Antillano, Luis Chacón y Eneida Valero fueron sus impulsores.

