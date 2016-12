Federer desea mantenerse competitivo durante tres años más

diciembre 30, 2016 - 4:32 pm

Roger Federer dijo que espera jugar al menos otros dos o tres años y señaló que piensa a largo plazo cuando analiza su futuro en el tenis. El astro suizo, quien no juega desde que se lastimó la rodilla izquierda en Wimbledon en julio, volverá a las canchas para disputar la Copa Hopman por equipos entre el 1 y 7 de enero en Perth, representando a Suiza junto con Belinda Bencic.

El tenista de 35 años dijo el viernes que no está seguro sobre su nivel al volver a competir, pero aseguró que no piensa en el retiro. “Sólo cuando me lo preguntan”, dijo el dueño de 17 títulos de Grand Slam, la máxima cifra en el tenis masculino.

En Perth, el helvético participará junto a Belinda Bencic en esta competición de exhibición, que no cuenta para los puntos de la ATP, y en la que debutará contra el británico Daniel Evans, número 66 del ránking. “Su Majestad” se enfrentará el miércoles al alemán Alexander Zverev, número 24 del mundo. Pero, el suizo medirá el viernes su estado de forma contra el francés Richard Gasquet, número 18 de la ATP, antes de una posible final contra el ganador del otro grupo formado por Australia, España, Estados Unidos y la República Checa.

Esta seria de encuentros debería permitirle recuperar sus sensaciones con la mirada puesta en el Abierto de Australia, que se organiza en Melbourne. “No pienso que esta podría ser mi última visita a Australia, aunque podría serlo”, agregó. “Soy realmente positivo. Me tomé estos seis meses libres para poder jugar otros dos o tres años, no sólo seis meses. Así que pienso a largo plazo”.

Agencias