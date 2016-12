Fallas en puntos y falta de efectivo afectan compras de última hora

diciembre 24, 2016 - 1:55 pm

“Hasta 10 clientes se me van al día por los problemas con el dinero en el país. Los puntos se caen, después de las 12:00 de horroroso. Mucha gente deja sus compras en la tienda y se va frustrada”, relató Leonela Said, encargada de una zapatería y que representa solo una de las tantas historias que empañan las tradicionales compras de última hora de Navidad.

El centro de Maracaibo, en otros años inaguantable de compradores, se ve desierto. La gente que ha salido a buscar un pantalón, una blusa o el regalo del Niño Jesús, pero no es el mismo número de personas.

“Yo vine porque me faltaba una blusita para mi nieta, pero la que me gustó no la puede comprar porque nunca pasó el punto y no me va agarrar la Nochebuena aquí. Me llevó otra, tuve que gastar el efectivo que tenía. No es fácil”, opinó Beatriz Lugo, de 63 años.

Las personas que salieron a sus casas este 24 de diciembre estaban empujadas por el deseo de la cena perfecta, con los estrenos y los platos tradicionales. “Me faltan hojas para las hallacas. Me vino una prima con su esposo que no esperaba, no me gusta salir a última hora pero qué más se va a hacer. También le compré un recuerdito”, dijo Jorge Toro, de 32 años.

La falta de efectivo también se dejó notar. Los vendedores se quejaban de la cantidad de billetes que tenían que contar. Ante el problema con los de Bs. 100 había mucha gente pagando con pacas de Bs. 10″, expuso.

“Papi no hay vida con los puntos”, les decía Luis Crespo a sus clientes en medio de frustración e impotencia. “Esto no fue así el año pasado, ppero pa’ lante qué se va a hacer. Los importante es perseverar y saber encomendarse a Dios”, dijo.

Los juguetes del Niño Jesús también fueron muy solicitados, especialmente las muñecas de coche y los juegos armables, así como los carritos y aviones.

“Ayer vine y no pude, me levanté temprano porque me muero si no le llega el Niño Jesús a mi hija”, expresó María Azuaje.

Las compras necesarias para la Noche de Navidad hacen que hasta el más previsible salga a comprar a última hora, en búsqueda del momento perfecto, de compartir de desear prosperidad.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día