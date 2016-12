Exrectora del CNE Sobella Mejías: Venezolanos necesitan expresarse a través de elecciones ante crisis del país

diciembre 22, 2016 - 7:19 am

La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sobella Mejías, señaló este jueves que el ente comicial no cumplió con su compromiso constitucional al no convocar las elecciones regionales pautadas para este mes de diciembre y al no realizar el referendo revocatorio presidencial.

Entrevistada en el programa Primera Página de Globovisión, defendió que los venezolanos necesitan expresarse a través de comicios ante la situación que atraviesa el país. “Los venezolanos exigen al CNE que establezca el cronograma electoral”, aseveró.

Asimismo, resaltó que el cambio de Venezuela requiere de esfuerzos de todos.

La exrectora enfatizó también que la competencia de la AN no puede ser sustituida y afirmó que solo esta instancia tiene competencia para elegir a los rectores del CNE.

