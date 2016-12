Europa refuerza medidas de seguridad por amenazas terroristas durante celebración de año nuevo

diciembre 31, 2016 - 9:36 am

Europa festeja el Año Nuevo entre fuertes medidas de seguridad ante la amenaza del terrorismo yihadista, en una noche de celebraciones que ponen fin a un año convulso.

Berlín, donde se produjo el último atentado, París, Roma, Estambul, Madrid…todas las capitales europeas han reforzado sus medidas de seguridad pero manteniendo los niveles de alerta del resto del año.

Berlín

En Berlín, en la llamada “milla de la fiesta” entre la Puerta de Brandeburgo y la Columna de la Victoria, a la que se espera que acudan hasta un millón de personas, grandes bloques de hormigón de toneladas de peso cerrarán en varios puntos el acceso al recinto, de más de un kilómetro de largo. Las autoridades berlinesas han dispuesto un contingente policial integrado por 1.800 agentes, a los que se sumarán unos 800 miembros del equipo de seguridad privada.

Bruselas

Bélgica ha reforzado las ya notables medidas de seguridad. Patrullas militares vigilan el mercado navideño y esta noche se restringirá la entrada a las zonas céntricas para evitar concentraciones masivas, se harán controles de seguridad y no se permitirá acceder a ciertas zonas con mochila o botellas de vidrio. El nivel de alerta en la capital belga se mantiene en el nivel 3, sobre un máximo de 4, lo que corresponde a un riesgo “posible y verosímil” de atentado.

París

El Gobierno francés va a movilizar a más de 96.000 personas entre policías, gendarmes y militares, según indicó el ministro del Interior, Bruno Le Roux. Esas fuerzas se van a centrar en los lugares “particularmente concurridos”. En total, estarán operativos 52.600 policías, 36.000 gendarmes y 7.000 militares de la misión Sentinelle, que patrullan las calles, instituciones y centros estratégicos. Le Roux reconoció que la amenaza terrorista en Francia “sigue siendo fuerte”

Londres

Unos 3.000 policías estarán a cargo de la seguridad de Londres. La presencia policial será importante en el centro de la capital, en los alrededores del Big Ben, donde miles de personas se congregan para presenciar los fuegos artificiales sobre el río Támesis, y también en la céntrica plaza de Trafalgar. A partir de las 14.00 GMT la policía cortará el tráfico en el centro de la ciudad, incluyendo los concurridos puentes sobre el río Támesis de Lambeth, Westminster, Waterloo y Blackfiers.

Roma

Las autoridades italianas han prohibido a vehículos de grandes dimensiones circular por el centro de Roma y otras grandes ciudades. Italia ha reforzado en los últimos días su seguridad, después de que el 23 de diciembre la policía abatiera en Milán al tunecino Anis Amri, presunto autor del atentado de Berlín. En Milán los paseantes deberán someterse a varios controles de seguridad para acceder a la Plaza del Duomo. En Roma coches militares y miembros del Ejército vigilan algunos puntos sensibles como el Coliseo o la entrada a la calle de los Foros Imperiales. El aumento de la seguridad también es patente en los accesos a la Plaza de San Pedro del Vaticano

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid y la Policía española han aumentado la presencia policial, prohibido la circulación de camiones de más de 3.500 kilos e instalado obstáculos como maceteros, bolardos y vehículos pesados durante los principales eventos navideños. El objetivo de estas medidas es facilitar la labor de prevención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y evitar atentados yihadistas. Las medidas se aplicarán durante la celebración del Fin de Año en la céntrica plaza de la Puerta del Sol (Madrid) y las cabalgatas de Reyes que se desarrollan los días 3, 4 y 5 enero, unos desfiles, de varios kilómetros de recorrido que concentra a miles de personas acompañados por múltiples carrozas.

Estambul

La policía de Estambul desplegará un contingente de 17.000 agentes para garantizar la seguridad durante Nochevieja y cerrará al tráfico todos los accesos a la céntrica plaza de Taksim, donde suelen reunirse grandes muchedumbres para la celebración. “A diferencia del año pasado, también hemos tomado medidas en muelles, barcos de pasajeros, aeropuertos, metro y tranvía”, según el vicedirector de los equipos de seguridad locales, Zafer Baybaba. Un total de 96 cámaras fijas y 40 cámaras móviles controlarán el movimiento en la plaza de Taksim y la cercana calle Istiklal, centro del ocio nocturno de Estambul, y se instalarán 40 puntos de registro.

Lisboa

Las autoridades portuguesas mantendrán esta Nochevieja el dispositivo policial habitual de estas fechas, en tanto que su nivel de amenaza terrorista se mantiene en nivel “moderado”. Según confirmaron a Efe fuentes de Ministerio de Administración Interna, el despliegue policial será similar al de otros años, con unidades reforzadas en puntos donde la concentración suele ser mayor, como en la céntrica Praça do Comerço en Lisboa. El número de efectivos se mantiene sin cambios ante la persistencia del nivel “moderado” de amenaza terrorista.

Tanto Viena como Budapest y Praga aumentarán su vigilancia policial durante esta Nochevieja. No obstante, las autoridades austríacas, húngaras y checas han coincidido en resaltar que no tienen indicios de alguna amenaza concreta. Un total de 400 policías y 300 agentes de seguridad velarán por la seguridad en el centro de Viena. En Hunría habrá una “intensa presencia policial” aunque no se eleva la alerta (actualmente en grado 3) y en la Republica Checa habrá 500 policías adicionales.

EFE