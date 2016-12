“Este año se llevó la corona en ventas bajas”, afirman comerciantes del centro de Maracaibo

diciembre 26, 2016 - 3:01 pm

Los vendedores mantienen sus esperanzas de mejoría en la última semana del año

Hoy, los vendedores informales de ropa ubicados en el centro de Maracaibo y en el populoso Callejón de los pobres, armaron tarde sus puestos, otros tantos ni siquiera se asomaron a su lugar de trabajo y los que sí madrugaron para mostrar sus ofertas tenían poca presencia de compradores.

Con 15 años trabajando en el centro, Yeniré Ramírez, aseguró que este año “se llevó la corona en ventas bajas”; no obstante, expresó su esperanza de que el movimiento comercial mejore los días 28 y 29 de diciembre. De la semana pasada, manifestó, el mejor día fue el 24.

“Hay poca gente comprando, no hay plata, no hay cobre”, aseveró al tiempo que criticó que los mayoristas suben los precios cuando aumenta el dólar, pero no los bajan cuando disminuye.

Briggitt Palacios, otra vendedora que hace vida desde hace 5 años en el casco central, opinó que el 24 las ventas estuvieron “regular”.

Comentó que ese día perdieron muchos compradores debido a las fallas de los puntos.

Otro comerciante, Juan Lluminaga, concuerda que este año ha sido el de menor movimiento respecto a los anteriores, pero pronostica una mejoría de las ventas para el jueves, viernes y sábado.

Extrañamente, durante la reciente semana los precios en el Callejón de los pobres se han mantenido, y es que, si los vendedores aumentan, probablemente no concreten muchas ventas.

Así opinó Ender García, mientras acomodaba su mercancía. Para él, el 30 y 31 serán buenos días para el comercio.

García considera que esto se verá influenciado por la fecha límite de circulación del billete de Bs. 100, “porque la gente querrá deshacerse de él”, dijo.

La ropa interior amarilla “sí se vende”

En medio de los tarantines de ropa, un montón de bikinis, “cacheteros” y pantaletas amarillas saltaban a la vista a un precio de Bs. 2.000.

Su joven vendedor afirmó entre risas que estás sí se estaban vendiendo, pero solo porque los clientes quieren “salir” de los billetes de Bs. 100 y no porque crean mucho en la suerte que traerán para el próximo año.

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día