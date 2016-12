En la tranquila cama de un hospital y lleno de congojas, murió hace 3 años, Mijaíl Kaláshnikov, el inventor del arma de fuego más mortífera del planeta

diciembre 23, 2016 - 6:01 am

Mijaíl Timoféyevich Kaláshnikov (en ruso, Михаи́л Тимофе́евич Кала́шников; Kuriá, RSFSR, 10 de noviembre de 1919-Izhevsk, 23 de diciembre de 2013)1fue un ingeniero militar y destacado diseñador de armas de fuego soviético y ruso. Su diseño más conocido es el fusil de asalto de fuego rápido, el Kaláshnikov AK-47.

Kaláshnikov murió en 2013 en un hospital, donde fue internado el 17 de noviembre, debido a una hemorragia gástrica, en la ciudad de Izhevsk, consecuente a los problemas cardíacos que le afectaron en el pasado.

Fragmentos de la carta que le envió a Cirilo I antes de morir

«Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución: si mi rifle le quitó la vida a personas, ¿podría ser que yo, un creyente cristiano y ortodoxo, sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos?.»

«Entre más vivo, más esta pregunta se adentra en mi cerebro y más me pregunto por qué el Señor permitió al hombre los deseos diabólicos de la envidia, la codicia y la agresión.

«Mi meta era crear armamento para la protección de las fronteras de mi patria.»

«No es mi culpa que el Kalashnikov fuera utilizado en muchos sitos con problemas. Creo que la culpa de eso la tienen esos países y no los diseñadores.»

El fusil de asalto AK-47, su máximo invento[editar]

Al salir del hospital en 1942, Mijaíl fue inmediatamente al taller, donde empezó a fabricar sus diseños. Este nuevo proyecto llamó la atención de sus superiores y lo trasladaron al Instituto de Aviación de Moscú para trabajar con más recursos.

En 1944 Kaláshnikov ya tenía finalizado un fusil de asalto de fuego rápido. Pero continuó perfeccionando el diseño mientras el ejército ya lo probaba. En 1947, su diseño final era el AK-47 (acrónimo de Avtomat Kaláshnikov, modelo 1947), que fue adoptado como el fusil de asalto estándar del Ejército Rojo en 1949.

En reconocimiento de su aportación, fue condecorado con la Orden de Stalin de Primera Clase. Llegó a ser diseñador general de armas, pero ninguno de sus inventos impactó tanto como el AK-47.

Esta arma fue utilizada como el arma oficial por los ejércitos de los países del Pacto de Varsovia. En la Guerra de Corea fue utilizada por el ejército chino ya que les fue suministrada por la URSS. Occidente sabía y conocía de esta arma pero nunca tuvieron una en sus manos hasta la Guerra de Vietnam, en que el ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong la utilizan contra el ejército de Estados Unidos y es cuando los países occidentales la consiguen cuando hay prisioneros de guerra en Vietnam. Entonces fue desarmada y estudiada para conocer su mecanismo. Inclusive existe una portada de la revista Life de 1967, en donde tropas estadounidenses tiene en su poder esta arma y la utilizan en combate.

En 1971 ganó el grado de coronel, con un doctorado honorario de la ciencia, de la ingeniería y la Orden de la Bandera Roja del trabajo, la Orden Patriótica de la Guerra de primera clase y la Orden de la Estrella Roja.

En 1994 fue ascendido a mayor general y le fue concedida la Orden de servicios distinguidos a la Madre Patria. Mientras, todavía trabajaba como principal diseñador en la planta de ingeniería de Izhmash del ejército ruso en Izhevsk.

En octubre de 2004, el presidente ruso, Vladímir Putin, condecoró a Mijaíl Kaláshnikov, el diseñador del famoso fusil automático AK-47, con la Orden al Mérito Militar.

En 2006 lanzó una edición limitada de navajas de supervivencia, diseñadas con el mismo espíritu de su fusil: fabricación en serie e indestructibles. El estuche de la navaja tiene la forma del cargador de un AK-47.

El 10 de noviembre de 2009 y celebrando su 90.º cumpleaños fue condecorado por el presidente Dmitri Medvédev como Héroe de la Federación Rusa, la distinción más alta posible del país, diciendo: «La marca rusa que enorgullece a la nación».

El AK-47 es famoso por su seguridad en las condiciones climáticas más adversas, desde el desierto hasta las nieves. Las probabilidades de que el fusil se encasquille son muy bajas en comparación con otros fusiles de asalto, y ni el barro ni la lluvia hacen que el AK-47 sea más propenso a encasquillarse. Es el arma preferida por las guerrillas y fuerzas armadas orientales. La URSS nunca patentó sus derechos de inventor y se dice que Kaláshnikov jamás recibió dinero alguno por los cien millones de sus fusiles que se han vendido en todo el mundo, lo cual no ha sido confirmado oficialmente. Es el arma oficial de los ejércitos de 55 países e incluso figura en los escudos de varios Estados, en particular de África por su contribución a la descolonización, por ejemplo Mozambique. A diciembre de 2007, el AK-47 era el arma de fuego de mayor producción de la historia, con cerca de 80 millones de unidades manufacturadas. El único inconveniente que tiene esta arma, es que por su mecanismo de acción, emite un sonido muy particular, por lo cual es fácilmente identificable el lugar de donde proviene el ataque. Es el arma preferida por los cárteles de la droga, principalmente los mexicanos, donde se le conoce como «cuerno de chivo».

