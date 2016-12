En Cuba: Boxeador olímpico es suspendido por teñirse el cabello

diciembre 30, 2016 - 11:10 pm

El pugilista cubano, Lázaro Álvarez, fue separado del seleccionado de su país debido a que se tiñó el pelo, según él mismo contó en diálogo con Cubadebate.

“Al principio se dijo que la sanción era por ser indisciplinado, pero no es así. Fue por teñirme el pelo, algo que no está permitido en el reglamento interno de la escuela”, expresó Lázaro Alvarez y explicó: “Lo hice por un asunto religioso y no por una cuestión de moda”.

El púgil ganó la medalla de bronce en los 60 kilos en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y estaba incluido en una lista con los 10 mejores deportistas del año, de la que también lo excluyeron. “Una cosa es que me hayan sancionado, lo cual no tiene nada que ver con todos los resultados que tuve anteriormente”.

“Le propuse (al director técnico, Rolando Acebal) una reunión con los atletas para explicarles que era por un tiempo determinado, pero no quiso. Lo único que pudieron hacer fue apartarme seis meses”, cerró Alvarez.

Agencias