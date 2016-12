El ‘viudo’ de George Michael: “No olvidaré estas navidades por haber encontrado a mi compañero muerto”

diciembre 27, 2016 - 7:35 am

Amor pasajero y superficial o amor intenso y profundo. Esa es la cuestión que se preguntaba en 2007 el cantante George Michael (53), fallecido el día de Navidad, en el programa de radio de la BBC Desert Island Discs (los discos que uno se llevaría a una isla desierta). Allí dijo que se había enamorado tres veces en su vida y que en las tres ocasiones había sentido un amor intenso y profundo desde el primer momento. Como el que sintió el primer día que vio en la entrada de un hotel en Brasil a Anselmo Fellepa en 1991. “Sentí en el primer momento que iba a compartir la vida con él”, declaraba George Michael en el 2007.

Anselmo Fellepa fue diagnosticado de sida al cabo de unos meses de haber conocido a George Michael y murió en 1993 dejando desolado al cantante. En aquella entrevista, cuando explicaba a micrófono abierto que se había enamorado tres veces, tenía de pareja al americano Kenny Goss con el que convivió 12 años, por lo que el tercer amor del que hablaba en ese momento pertenece a su secretismo y a su privacidad.

En 2009 se rompió la pareja formada por Kenny Goss y George Michael, aunque él no lo reconoció públicamente hasta 2011, diciendo que sentía mucho la ausencia de Kenny. Tres años más tarde, George Michael conoció a Fadi Fawaz, peluquero de Londres de origen libanés, con el que planeaba pasar las navidades de este año y de quien estaba muy enamorado. Su cuarto amor y el tercero con nombre y apellidos conocidos públicamente.

De hecho, fue Fadi Fawaz el que entró en la casa de campo de Goring, en el condado de Oxfordshire la mañana del pasado 25 de diciembre, y halló el cuerpo sin vida de George Michael tumbado en la cama de su dormitorio.

Fadi y George eran conocidos como pareja, habían acudido juntos a muchos actos públicos y no escondían su relación, aunque el músico reconocía que sus parejas estaban siempre abiertas a tríos y que él era partidario de encuentros sexuales con desconocidos. De ahí sus incidentes en urinarios públicos de Beverly Hills (California) y de Hampstead (norte de Londres). Fadi Fawaz ha echado mano de su cuenta en las redes sociales para anunciar que “nunca olvidaré estas navidades por haber encontrado a mi compañero muerto en la cama pacíficamente por la mañana, nunca dejaré de sentir tu ausencia”.

George Michael no aireaba mucho sus relaciones. Los 12 años que estuvo con Kenny Goss se esfumaron sin ruido. Públicamente, Kenny igual llegó que salió de su vida. Fadi Fawaz regenta un salón de peluquería y llevaba cuatro años de relaciones con George Michael. Sin embargo, no hablaban de su vida como pareja aunque tampoco evitaban que les tomaran fotos. A diferencia de Elton John, George Michael no parecía tener prisa por formar una familia y prefería ir a su bola con los novios de larga (y corta) duración.

