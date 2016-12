El paquete sospechoso que obligó a desalojar la Torre Trump tenía juguetes

diciembre 27, 2016 - 8:04 pm

La Torre Trump de Nueva York fue desalojada hoy por el hallazgo de un paquete sospechoso en su interior que, según la policía, solo contenía juguetes infantiles. El presidente electo, Donald Trump, que se encuentra actualmente en Florida, tiene en esa torre tanto su residencia habitual como sus oficinas.

Un portavoz oficial de las autoridades de seguridad de la ciudad, J. Peter Donald, confirmó en un mensaje por la red Twitter que el cuerpo de bomberos había respondido a la existencia de «un paquete sospechoso en el vestíbulo de la Torre Trump».

Minutos después, sin embargo, el mismo portavoz señaló que se había declarado el fin de la alerta y “todo estaba despejado”. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que el paquete había sido examinado por un escuadrón de artificieros de explosivos. Según la información policial, se trató de una mochila que había sido dejada sin ningún tipo de atención y que contenía juguetes de un niño.

Imágenes distribuidas por redes sociales muestran a gente corriendo por el vestíbulo del edificio, que se ha convertido en una atracción turística desde que Trump ganó las elecciones del 8 de noviembre.

These were the scenes as men, women and children fled Trump Tower this evening during an evacuation https://t.co/dzAgGZxGTK pic.twitter.com/LUPvMoWkcW

— NBC New York (@NBCNewYork) 27 de diciembre de 2016