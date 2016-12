El mensaje esperanzador de los políticos zulianos para el 2017

diciembre 31, 2016 - 10:21 am

Dirigentes del sector opositor y del oficialismo en el Zulia coinciden en buenos deseos para todos los venezolanos, al cierre de estos dos meses que han se han caracterizado por una profunda crisis política y económica.

Es así como diputados, coordinadores de partidos políticos, concejales ofrecen a través de Noticia al Día las buenaventuransas para este año por venir.

Magdelis Valbuena, diputada del Psuv, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, y directiva del partido, compartió su mensaje: “las mujeres, hombres y jóvenes que apostamos a la paz, convivencia, armonía, dialogo, solidaridad en Venezuela unamos esfuerzos para sortear las dificultades”.

Plantea que se pueda seguir llevando bienestar y equidad a todas las familias que integramos este noble pais. Feliz y bien aventurado Año Nuevo 2017.

Desde el Concejo Municipal, su presidente, concejal Carlos Faria, destacó , que, “la Navidad y Año nuevo son momentos para reforzar la unión familiar, a pesar de las dificultades económicas, los difíciles momentos que atraviesa nuestro pueblo, siempre hay una esperanza, esa que nos llevará a seguir luchando día a día en la calle “.

Por eso, expresó Faria, “nosotros desde el Concejo Municipal, junto a nuestro partido UNT, seguiremos en el 2017 comprometidos en trabajar por el país que merecen nuestros hijos escuchando y acompañado a nuestra gente ante las vicisitudes y carencias que padecen en plena Navidad, debido a un Gobierno que hizo todo lo posible para arrebatar de la mesa de los más humildes el plato navideño y el regalo del niño Jesús”.

En ese sentido para el coordinador regional de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, sin duda Venezuela no es la misma. “El poco ambiente navideño que acabamos de presenciar es la demostración de que nuestro pueblo la está pasando mal. Hay hambre, angustia, desesperación y hasta miedo y frustración, pero no podemos permitir que el miedo o frustración se apodere de nosotros y se vuelva inacción. Eso sería hacerle un gran favor a un Gobierno, que durante años se ha dedicado a hacer todo lo posible para someter a los venezolanos. No permitamos que nos dominen, no permitamos que nos sometan; la desesperanza jamás debe tener cabida”.

“Es momento de ampliar nuestra base de apoyos, incorporando a todos los sectores políticos y sociales en el procesamiento de información y en la toma de decisiones, sin que obste para que haya un necesario núcleo de conducción que debe tomar en cuenta todas las opiniones de quienes quieren participar en la construcción de una gran alternativa para Venezuela”, dijo.

Del lado del Psuv,la concejala de Maracaibo, Egda Vilchez, (Psuv) muestra esperanzas por un mejor 2017. “Que este 2017 Traiga Paz Ventura Salud y Prosperidad”.

Estima que es propicia la ocasión para que “reflexionemos, aprendamos, aceptemos, y reconozcamos nuestras potencialidades y debilidades primero en lo personal para así reconocer, aceptar y respetar al otro, sólo de esta manera empezaremos a convivir en sana armonía ytolerancia, construyendo la paz de la Patria”.

Por su parte, de la misma bancada del Psuv, el diputado del Consejo Legislativo, José Díaz, envió mensaje de feliz año nuevo 2017.

“Que el nacimiento de Jesús marque en nuestros corazones la paz , la convivencia, la esperanza y nos llene de inspiración para alcanzar todos nuestros proyecto , y seguir haciendo del Zulia nombre y luz de Venezuela”.

Igualmente el diputado del Consejo Legislativo, Gerardo Antúnez, apuesta porque “Dios y la Virgen permitan que este año 2017 sirva para el reencuentro de todos los venezolanos”

También desea que, “se logre por la vía de la consulta del pueblo venezolano cristalizar el cambio que todos deseamos para el país y que este sirva para lograr la recuperación , superación de todas las dificultades que hoy vivimos los venezolanos”.

De la misma manera, el diputado Eduardo Labrador, (Psuv), considera que “más allá del tropel de desventuras causadas por la ambición desmedida de algunos, (…) de los intentos fraudulentos de quienes aspiran, de los sentimientos tristes, de aquellos que consideran que los nubarrones caerán y arrasaran con todo, mas allá de eso, hay una controversia cósmica hermosa que resplandece todos los días, hay un sol que alimenta nuestro espíritu, nuestros corazones y nuestro pueblo”.

Para Labrador, más allá de las conciencias mezquinas, abunda la esperanza en la construcción de nuevas formas, espacios e ideas donde la rosas y los mangos jueguen en la formación de un jardín amplio donde todos quepamos. En tiempo de navidad y la llegada de la buena nueva nos esperanzamos y enviamos un mensaje solidario y fuerte a todos los corazones de los hermanos e hijo de Bolívar”.

Desde el partido Un Nuevo Tiempo, su presidente en Zulia, Elías Matta, cree que 2017 es el año del cambio definitivo. “Un año de esperanza y unidad, de un mejor país con oportunidades para todos, debemos trabajar juntos, con una sola aspiración qyue debe ser sacar a Venezuela del hoyo negro en el cual nos metió el desgobierno de Maduro y el Psuv.”.

Matta, también diputado de la Asamblea aseguró que ,”el futuro es nuestro y lo demostraremos desde el Parlamento Un Nuevo Tiempo,. bajo el liderazgo de nuestro líder Manuel Rosales, trabajaremos incansablemente por el cambio económico, político y social que tanto exige nuestro pueblo”.

En el mismo orden de ideas, el Intendente de Maracaibo Enrique Parra, (Psuv), aseguró que “aspiro y daré todo lo que pudiera desde la lucha diaria, para que el año 2017 próximo por arribar, transcurra signado por el orden, la disciplina, la justicia y el trabajo”.

Entendiendo,- dijo Parra-, que solo así, imperará la paz, la convivencia ciudadana, eficiencia gubernamental y el buen vivir de todos los ciudadanos. Asimismo, es determinante el respeto a la Constitución y la unidad de todos los venezolanos, alrededor de los auténticos intereses de la patria.

También Gerardo Andrade presidente del Movimiento Republicano, le deseamos un feliz año nuevo a todos los venezolanos yen especial a los zulianos que en medio de las grandes dificultades que vive el país siempre los venezolanos sabremos salir adelante y que 2017 será era una de cambios y de rencociliacion nacional feliz año nuevo les desea Gerardo Andrade pdte nacional de MR.

Desde el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Omer Muñoz, indicó, “al pueblo zuliano y toda nuestra patria un saludo de deseo venturoso que el año 2017 sea el de la esperanza y vencer todas las dificultades”.

Muñoz asegura que entre todos los venezolanos podemos contribuir a que sean unos meses de esperanzas los que llegan con el año nuevo.

José Díaz, diputado del Consejo Legislativo, (Psuv), precisó que la unión debe imperar en este año nuevo, que asegura viene cargado de retos y de mucha esperanza.

“En tiempos complejos la unidad es fundamental, apostamos por las buenas nuevas para nuestro país, creemos en el acompañamiento a nuestra gente, en la calle, en la lucha diaria, dispuestos a dar todo para seguir avanzando”, dijo Díaz.

Noticia al Día