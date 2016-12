El dinero que han gastado los equipos de Fórmula 1 en 2016

diciembre 31, 2016 - 5:42 pm

Tan importante como lo que sucede en la pista es aquello que pasa en las oficinas de las escuderías, sus acuerdos comerciales, sus proyectos en desarrollo y sus inversiones tecnológicas. Con el curso 2016 finalizado, ‘Autosport’ informa de los presupuestos fijados por cada escudería para el año que hoy termina.

Hay datos sorprendentes. Por ejemplo: Force India consiguió el podio más barato de la temporada, porque los 105 millones de euros destinados este año le han servido para pisar el cajón dos veces con Sergio Pérez (Mónaco y Azerbaiyán) y ser el cuarto mejor equipo con una inversión casi idéntica a la de Manor, que apenas sumó un punto, y menor que la de Sauber, que sólo sumó dos.

Ferrari lidera la clasificación de presupuestos, sus 386 millones para volver a reinar en la F1 fueron insuficientes para batir a Mercedes, que con 310 millones encadenó su tercer doblete de títulos seguidos (pilotos y constructores). Sergio Marchionne, presidente de Fiat y de la Scuderia, comentaba el año en su discurso navideño: “Nos hemos reestructurado y prefiero mirar al futuro de otra manera. No me arrepiento de las decisiones tomadas, no hay necesidad de cambiar de ideas, hay muchas cosas que no encontramos, pero el equipo es el equipo y no lo vamos a cambiar ahora. Los cambios en la organización también se hicieron para traer tranquilidad. Con el trabajo, los resultados llegarán”.

En cuanto a McLaren, destinó 217 millones de euros para que su MP4-31 fuese el sexto mejor monoplaza de la parrilla, y cerca de 80 millones procedían de las arcas de Honda. Los ingresos procedentes de la FOM por los resultados del año anterior siguen menguando y el fabricante japonés es ahora el principal patrocinador de la escudería de Woking por encima de Mobil, Johnnie Walker y Chandon, y eso que al menos el primero de ellos se marcha a Red Bull en 2017. Aunque con un genio del márketing al mando como Zak Brown, el relevo de Ron Dennis, esa tendencia puede cambiar a partir de la próxima temporada.

Un empresario español con proyectos en el automovilismo comenta que “si no eres un apasionado, los números no salen”. Pero los números no garantizan resultados en la F1.

Escudería y Presupuesto

1. Ferrari 386

2. Mercedes 310

3. Red Bull 252

4. McLaren 217

5. Renault 176

6. Williams 123

7. Toro Rosso 117

7. Haas 117

9. Sauber 111

10. Force India 105

11. Manor 100

Datos en millones de euros.

Noticia al Día