Diputado Paparoni exige al Gobierno rectificar los precios justos para el maíz, azúcar y café

diciembre 22, 2016 - 4:49 pm

Las asociaciones Fedeagro, Fedenaga, Fedeguárico y productores agrícolas de Venezuela protestaron en Valle de la Pascua, estado Guárico exigiendo al Gobierno Nacional a establecer precios justos para los rubros del maíz, azúcar, café, entre otros.

El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Paparoni, quien participó en dicha manifestación, explicó que los recientes anuncios del Gobierno Nacional sobre nuevos precios de los rubros agrícolas son insuficientes para el rescate de la producción nacional.

“Esto no es un problema de costo político, esto es un problema de costo de la vida porque si seguimos por esta vía, en Venezuela vamos a seguir pasando hambre y vamos a seguir viendo a los venezolanos comiendo de la basura”, agregó el parlamentario.

El también dirigente de Primero Justicia dijo que el único enemigo de los productores es el Ejecutivo que da “aumentos chucutos”. A su juicio, las autoridades pretenden salvarse de su responsabilidad en la crisis agroalimentaria que viven los venezolanos.

“Hoy vemos a productores que están luchando para producir comida para el país, mientras que el Gobierno les da la espalda porque no fija precios justos para el campo venezolano. Aquí el delito más grande es apostar a la importación, a los productores de afuera antes de apostar a los productores venezolanos, los tienen quebrados, no podemos permitir que sigan existiendo anuncios demagógicos que no solucionan la crisis,” resaltó Paparoni.

Unión Radio