Descubre los mejores secretos para comer sano en la época navideña

diciembre 29, 2016 - 10:13 am

La Navidad es sinónimo de fiesta y celebración. Pero esto no significa que tenemos permiso para excedernos a la hora de la comida. Para nadie es un secreto que los ingredientes con los que preparamos las recetas más típicas están llenos de calorías, grasa y sal. Sin embargo, sí es posible comer sano en esta época y con los ingredientes comunes, solo es cuestión de poner en práctica algunos trucos.

Marianella Calchi, licenciada en bioanálisis, explica que lo importante es conocer de qué están hechos los alimentos que consumimos y sustituir aquellos que puedan afectar la salud.

El tocino, compuesto básicamente por grasa del cerdo, le da mucho sabor a la comida y es casi un ingrediente típico y obligatorio del menú navideño. Sin embargo, la doctora Calchi recomienda sustituirlo por otras especies que pueden darle igual o mejor sabor al plato.

Las aceitunas y alcaparras contienen una alta cantidad de sal, pero si se dejan en agua durante la noche ésta disminuye y pueden ser ingeridas por personas que padezcan enfermedades renales, hepáticas, diabetes, celiaquía u obesidad.

Asimismo, la sal también puede ser sustituida por ajoporro. Un ingrediente que es rico en sabor y evita que el paciente especial “se aburra” por comer siempre lo mismo, detalla Calchi.

Sin embargo, en caso de que la tentación sea mucha, y no puedas evitar comer en grandes cantidades, te damos 10 sencillos consejos para tomar en cuentas en estos últimos días de la fiestas de año nuevo.

1. No te saltes ninguna comida. Hazlas ligeras (frutas, ensaladas, zumos) de manera que se compensen los excesos. No desayunar es un error, se debería realizar entre cuatro o cinco comidas diarias. Come despacio, masticando bien los alimentos y disfrutando de la conversación.

2. En conveniente que los platos se elaboren con raciones equilibradas, acompañados de ensalada y verdura y evita repetir. Las verduras crudas son ricas en enzimas y facilitan la digestión.

3. Bebe 2 litros de agua al día fuera de las comidas e infusiones.

4. Consume alimentos con grasa insaturada de origen vegetal: aceite de oliva, frutos secos, pescado…y toma con moderación los alimentos que llevan grasas saturadas como embutidos, quesos grasos, mantequilla… de manera que no superen el 7% del contenido calórico total.

5. La ingesta de fibra ha de estar presente estos días comiendo pan integral, verduras, legumbres y frutas, porque ayudan a eliminar y proporcionan sensación de saciedad.

6. Tomar alcohol con moderación, pues contiene las mismas calorías que la grasa.

7. Procura tomar dulces que tienen una proporción considerable de frutos secos, como es el caso del turrón, con un porcentaje mínimo de un 60% de almendra. A pesar del aporte calórico, tiene un perfil lipídico saludable, ya que hay una mayor cantidad de grasas insaturadas (80-90%), las llamadas grasas buenas.

8. En estos días, puedes sustituir el azúcar por edulcorantes.

9. Toma un yogurt probiótico al día, ya que facilita la digestión, reduce la hinchazón y las molestias digestivas.

10. No olvides que la actividad física ayuda a mejorar la digestión. Intenta caminar como mínimo una hora al día.

Si no hay contraindicación médica, se puede comer de todo con moderación, pero hay muchas personas que padecen patologías diversas en las cuales la dieta debe ser seguida de forma estricta, como es el caso de diabéticos, hipertensos, personas con insuficiencias cardíaca, pulmonar y renal, celíacos, dislipemias (alteración en los niveles normales de lípidos plasmáticos como la hipercolesterolemia etc.). En estos casos, se recomienda que consulten al médico los posibles cambios a realizar en sus dietas, si no, se podrían producir descompensaciones y complicaciones graves de sus enfermedades.

Asimismo, se recomienda prestar atención en niños y ancianos. En el caso de los niños, se debe controlar la ingesta de azúcar, hay que darles los dulces racionados que pueden provocarles indigestiones. Y en el caso de los ancianos es muy importante no descuidar la hidratación, aumentar el consumo de sopas y caldos no calóricos.

Noticia al Día