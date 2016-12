Definidos los equipos que verán acción en enero en la LVBP

diciembre 29, 2016 - 11:18 pm

Caribes de Anzoátegui le dio la estocada final a la nave. Con la victoria de la tribu, Tiburones de la Guaira y Bravos de Margarita clasifican para ver acción en enero; estos se unen a Águilas del Zulia, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua para disputar el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Leones y Magallanes se quedan fuera por segunda vez en la historia del béisbol criollo, la primera ocasión fue en la temporada 2007- 20008.

La postemporada se jugará de la siguiente manera: Cardenales (1) Vs Bravos (2), Caribes (2) Vs Tiburones y Águilas (3) Vs Tigres (4).

Noticia al Día