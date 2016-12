Conozca cuáles fueron los casos más relevantes en materia de sucesos en este 2016

diciembre 31, 2016 - 2:20 pm

Este año, en el área de sucesos en la región zuliana, varios casos impactaron a la colectividad, y es por ello que Noticia al Día presenta a sus lectores una serie de noticias, entre los que destacan la muerte de varios jóvenes estudiantes, agresiones sexuales contra niñas, planificación y ejecución de asesinatos contra trabajadores y empresarios; y el desalojo del antiguo retén El Marite.

A continuación les ofrecemos una recopilación de casos:

Asesinan a estudiante en el liceo Baralt

Freidy Eduardo Castro Zabala (14), lo asesinaron el pasado 13 de enero, a las 11.30 de la mañana, a minutos de salir de su clase de biología, en el liceo Antonio Guzmán Blanco. Cuando caminaba por una cancha de softbol ubicada en el liceo Baralt, cerca del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) y el antiquísimo liceo Baralt.

Dos antisociales quisieron quitarle un celular a escasos metros de llegar a la avenida, exactamente a un lado de las gradas de la cancha. Un tiro en el pecho bastó para acabar con el frágil cuerpo del adolescente. Quedó tendido boca abajo, en el suelo arenoso de la cancha, con su morral aún en su espalda.

El 26 de ese mismo mes, Job Morales, alias “Job”, se entregó en la sede del Ministerio Público ante la presión policial que ejecutaban los organismos de seguridad para lograr capturarlo desde que se cometió el crimen.

Mega robo al edificio a Karla Karoline

La comunidad zuliana quedó impactada con el mega robo que perpetraron la noche del pasado 9 de febrero, en el edificio Karla Karoline, en la avenida 5 de Julio, con avenida 3E de Maracaibo.

Tras someter atar y amordazar al vigilante, accedieron al estacionamiento una docena de forajidos, haciendo de las suyas al desvalijar más de 12 vehículos. Policías llegaron al sitio y era tarde. Los carros estaban sin cauchos, baterías, computadoras y otras partes.

A casi una semana del hecho, Gustavo Enrique Soto Mauri, de 27 años, funcionario del CPBEZ, lo dejó una comisión del Cicpc en la Clínica Zulia de Maracaibo, una hora después que lo habrían arrestado en el barrio El Gaitero, por su presunta complicidad en el robo.

Lo rastrearon conduciendo una Ford Explorer, placa AE866WG, reportada como robada. Logró escapar y se refugió en el Centro de Coordinación Policial de la parroquia Luis Hurtado Higuera, en la zona industrial de Maracaibo, donde posteriormente lo entregaron al CICPC.

El funcionario era investigado al parecer por robo de autos y estaba a la orden de la Oficina de Repuestas de las Desviaciones Policiales (ORDP), por lo que estaba suspendido de su cargo.

La mató su vecino y lanzó el cuerpo en el barrio José Gregorio Hernández

A Franchesca Natalia Carrillo Rodríguez, de 13 años, la hallaron sin vida al rayar el sol la mañana del pasado 25 de febrero, en la calle 106 del barrio José Gregorio Hernández, sector La Matancera de Maracaibo, asesinada por uno de sus vecinos.

Funcionarios de la División de Homicidios del CICPC-Zulia, al mando del comisario Wilmer Rodríguez, se movilizaron y detuvieron a los involucrados en el repudiado hecho. Una mujer, su hijo de 17 años, otro de 16 y tres adultos, los arrestaron. Las pesquisas hechas por los investigadores determinaron que Franchesca acudió a una cita amorosa que le hizo el adolescente de 17, quien reside a 50 metros de su casa.

La jovencita no sabía que se trataba de un engaño. Asistió al encuentro sin contratiempos debido a una libertad desenfrenada que le dio su madre, Angie Rodríguez. En esas andanzas por ese sector creó un círculo de amistades, de no muy buena reputación. Entre estos se encontraba este adolescente de apellido González, quien cambió sus estudios por la vagancia y el consumo de estupefacientes.

Como a las ocho de la noche Franchesca Natalia salió y sus hermanas y madre, con quien residía frente al kínder María Campos, presumieron que andaba cerca con sus amigos. Esta mañana ante de descubrirse todo, residentes de esa barriada dijeron haberla visto con dos jovencitos.

Lo cierto es que la muchacha llegó hasta la casa de Yuraima Del Carmen Hernández Hernández (34), para verse con el joven de 17 años, el mayor de sus hijos. Eso lo supieron los sabuesos del CICPC luego de varios interrogatorios, pues Franchesca apareció sin vida encima de una acera, al lado de la casa de Yuraima, quien además reside allí con tres hijas y su marido, Kipa González, padrastro del citado adolescente.

Este jefe de familia llegó a su casa esa mañana y se consiguió con la escena del crimen. Aseguró que desde ayer se encontraba trabajando en la terminal de pasajeros. Cuando quiso entrar a su casa, los detectives le cortaron el paso y le ordenaron sentarse mientras interrogaban a su mujer y a su hijastro. Al lado de esa residencia se encuentra un anexo en el que hasta hace diez años funcionó un abasto. Su interior, donde la chica pensó que sería el encuentro perfecto para verse con su enamorado, se convirtió en el escenario de su muerte.

Fue una trampa la que le montaron. El residente de esa casa y sus amigos se pusieron de acuerdo para drogar a la menor y violarla. Fueron dos adolescentes y tres adultos los que la sometieron. La víctima en algún momento no aguantó más y cuando se resistió, la mataron golpeándola. Una vez cometido el crimen, los amigos del adolescente de 17 años que citó a la chica se perdieron del lugar. Fue entonces cuando su madre, Yuraima Hernández, ayudó a su hijo arrastrando el cuerpo hasta la acera de la casa vecina para librarse de las responsabilidades.

Mueren dos primos por ingerir ron Antioqueño

Los primos Carlos Luis Zambrano Rondón, de 32 años y Douglas José Gregorio Díaz, de 46, fallecieron la madrugada del martes 8 de marzo en el Hospital Noriega Trigo, en el municipio San Francisco, luego de ingerir aguardiente colombiano, Antioqueño, durante el fin de semana en la calle 48 M del barrio La Polar, de esa entidad sureña.

Se conoció que Gregorio Díaz adquirió las botellas a través de un vecino e invitó a su primo Carlos Luis, a su tío José Antonio Rondón Camacho (53), su cuñado Sergio Pirela y un vecino, identificado como Alexander López. Estos tres últimos se encuentran en observación de dicho centro de salud.

Ambos infortunados recibieron el referido licor por parte de su tío José Antonio Rondón Camacho (53), quien también sufrió graves consecuencias al beberlo y ahora se debate entre la vida y la muerte en el mismo centro asistencial.

El tío y Carlos Luis, quienes residían en el Manzanillo, fueron trasladados en primera instancia hasta el Hospital General del Sur (HGS) y al no ser atendidos los llevaron sus parientes hasta el Hospital Noriega Trigo. Mientras que Douglas José, que vivía en La Polar, lo llevaron al centro hospitalario donde estuvo hasta su fallecimiento al igual que su primo Carlos Luis.

Sergio y Alexander llegaron horas después padeciendo los mismos síntomas y fueron ingresados de emergencia. Se evidenció en algunas de esas botellas, un material grumoso, que será estudiado por los expertos.

Asesinaron a puñaladas a un ingeniero civil en la urbanización Gilcon

La noche del 14 de marzo, el ingeniero civil Omar Leal, de 60 años, fue asesinado en su casa, en la avenida 74 con calle 79 de la Urbanización Gilcon, detrás de la tienda Kapital de La Limpia, por su joven amante Jennifer Chirinos Rodríguez, de 30 años, quien planificó y ejecutó el crimen.

Las pesquisas realizadas desde la misma noche que ocurrió este homicidio rindieron sus frutos, y en menos de 24 horas los efectivos de la Policía Científica detuvieron a la autora material e intelectual del hecho en la calle 73B de la urbanización Las Lomas, parroquia Raúl Leoni de Maracaibo. Trascendió que esta había tenido una relación amorosa con el ingeniero civil y que antes del crimen se mantenía esporádicamente. Lo frecuentaba en ocasiones, cuando la víctima la llamaba.

Junto a Chirinos también fueron detenidas otras personas, entre ellas su esposo, llamado Ciro Luengo, a quien le encontraron algunas armas de fuego que le fueron robadas al ingeniero.

Un pariente de Leal Ortega, detalló que el cuerpo de éste fue localizado dentro de un baño de servicio, contiguo a la cocina. El fuego cubrió un 70 por ciento el cuerpo de Leal. Quedo carbonizado desde el abdomen hasta los pies. Heridas punzo penetrantes se veían en su torso, mentones y rostro. De extremo a extremo le cortaron el cuello y los brazos fueron sajados.

Niño de 11 años se ahorcó porque su maestra lo regañó

Al sur de Maracaibo, en el sector Santo Domingo de Haticos por abajo, al sur de Maracaibo, hallaron ahorcado a Luis Alejandro Palma Machado, de 11 años. Los primeros en verlo fueron sus hermanos de 9 y 10 años, al entrar a su habitación.

Joelis Machado, madre del pequeño, contó que su hijo estudiaba quinto grado en el colegio Cristóbal Colón y que ese día la maestra lo regañó por haber dibujado una grosería en el pizarrón. Seguidamente, la educadora le escribió en el cuaderno una nota para su representante y cuando llegó a su casa, ubicada a unos 300 metros de la unidad educativa, guardó sus útiles. Sus dos pequeños hermanos le consiguieron el cuaderno y se lo mostraron a su abuela Ruth Daza, quien se encontraba en el patio de la casa.

De inmediato la abuela del menor lo regañó y castigó enviándolo para la habitación. No fue hasta las 6 de la tarde, una hora después, cuando los dos pequeños hallaron a Luis Alejandro ahorcado con el rabo de una petaca al lado de la litera donde dormía.

Desesperados sus parientes lo llevaron al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Corito pero llegó sin vida. Allí se presentaron funcionarios del CICPC para iniciar las investigaciones.

Cayó “narco avioneta” al Lago

La madrugada del 2 de abril, una presunta narcoavioneta, cayó la noche de ese viernes al Lago de Maracaibo, frente a la población de Sabaneta de Palmas, en la parroquia San José del municipio Miranda, en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia.

La avioneta marca Cessna, está registrada con las siglas HI-938, modelo C-340, bimotor de siglas 421B, matrícula de República Dominicana, y se precipitó al Lago cerca de la orilla. El amerizaje se produjo alrededor de las 10:30 de la noche de este viernes, y efectivos del Sebin se trasladaron al sitio.

Efectivos antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acudieron al lugar. No hubo reporte de heridos o muertos.

Inició el final, el desalojo y traslado de reos del retén El Marite

El 28 de marzo se registró un enfrentamiento entre funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) y reos del retén El Marite. La escaramuza se generó por el ingreso de dos vehículos robados al centro de arrestos, que los oficiales trataban de recuperar. Eso significó el inicio del final del retén El Marite

En esa balacera tres funcionarios resultaron heridos, por lo que fueron llevados rápidamente a la clínica Los Olivos, y de allí remitidos al Hospital Dr. Régulo Pachano Añez (Sanipez), donde fueron atendidos. Se trató de Gerson Guerrero, jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), Johander Palencia de 32 años y José Ramos, de 30.

Se originaron fuertes detonaciones dentro y fuera del retén, en un momento de tensión ocurrió un percance con los periodistas que se encontraban cubriendo el suceso. Dentro del recinto penitenciario se estaba un camión Ford Tritón blanco y una camioneta Ford FX4 gris. La camioneta por la que se generó la situación es propiedad de un funcionario de la GNB, quien le solicitó ayuda al Cpbez para recuperarla y no pagar el rescate que le exigía un pran.

Sobre el camión se conoció que había sido ingresado en horas del mediodía y que mantenían secuestrados a dos de sus ocupantes, que fueron rescatados durante la escaramuza. Al parecer los mantenían en cautiverio hasta que pagaran.

El desalojo

Días después, la tarde del 6 de abril, comenzó el traslado de los reos del Centro de Arrestos Preventivos El Marite, tras la orden emanada por Iris Valera, Ministra de Asuntos Penitenciarios.

Varela resaltó, dos días después, que 2.071 internos fueron evacuados, de un total de 2.198 que habían contabilizado los funcionarios del servicio de Asuntos Penitenciarios, que se encargaron del desalojo parcial de este centro de arrestos preventivos a diferentes cárceles del país.

En horas del mediodía todo cambió con la llegada de más de 50 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, justo una hora antes de la rueda de prensa que ofreció Varela en conjunto con el gobernador Francisco Arias Cardenas, para informar el desalojo temporal de todos los internos y el traslado a las cárceles del centro del país, Tocorón (Aragua); Tocuyito (Carabobo); y Uribana (Lara).

Cabe mencionar que miles de familiares se aglomeraron frente a las instalaciones del retén ante la incertidumbre del traslado de sus seres queridos. Algunos manifestaron desconocer el nuevo lugar donde serán recluidos sus allegados. Un total de 35 buses Yutong salieron con los traslados.

Murió niña envenenada por ingerir yuca cruda

La pequeña Floriannys Amarilis Calles Márquez, de 11 años, murió el pasado 12 de abril luego de permanecer ocho días recluida en el Hospital Chiquinquirá por comer yuca cruda en su casa, ubicada en Residencia Tía Juana del municipio Simón Bolívar.

La menor consumió el alimento de un sembradío cultivado en su residencia, en la Costa Oriental del Lago, lo que le provocó un envenenamiento a causa del tubérculo que contiene una toxina llamada cianuro. Florainnys estuvo en coma y los doctores comentaron a los familiares que tenía muerte cerebral. Su progenitora, Adriana Márquez, comentó que su hija consumió de la yuca cruda que utilizan para hacer casabe.

Al momento de consumirla sus papás no pensaron que esto tendría consecuencias negativas, sin embargo, antes de la medianoche de ese mismo día la menor comenzó a sentirse mal hasta el punto de convulsionar.

Inmediatamente Floriannys fue llevada de un hospital a otro en la Costa Oriental, para realizarle un lavado estomacal, pero ninguno de los centros asistenciales contaba con los implementos necesarios para su atención. Ya en Maracaibo llegó en estado avanzado de envenenamiento, fue entubada por los médicos de guardia del Hospital Chiquinquirá, pero nunca logró recuperarse y falleció.

Matan a cinco pescadores en La Cañada de Urdaneta

José Javier Cerrudo Paz, de 27 años, Léxido Antonio Cerrudo Paz, de 30, apodado “Gordo”, quienes eran hermanos, y sus cuñados Luis Enrique Cárdenas, de 20, y Lubin Urdaneta, fueron asesinados por “piratas” del Lago la mañana del pasado 26 de abril, tras salir en una lancha de una playa sin nombre del sector Parral del Sur, de La Cañada de Urdaneta. Otro pescador, identificado como Dairon Rafael Caly Acuña de 24 años, apodado “Chino”, salió desde la pescadería Neylimar en el sector Carmelo Urdaneta (aproximadamente a un kilómetro de distancia), y también lo asesinaron.

Un par de horas después, otros pescadores encontraron ambas embarcaciones a la deriva en las aguas del Lago y en su interior, los cadáveres tiroteados de sus tripulantes. Los cadáveres fueron trasladados por los mismos amigos a sus playas respectivas.

Funcionarios del Cicpc manejaron como principal móvil el robo; sin descartar algún otro motivo. “Estamos investigando, aparentemente fue un robo, pero las evidencias ayudarán a esclarecer el caso”, informó una fuente ligada al caso.

Tres hermanitos mueren en impactante choque en la vía a Perijá

La madrugada del 28 de mayo, dos hermanitos murieron quemados luego de que el vehículo donde viajaban lo impactaran cerca de la ferretería Bicolor, en la vía a Perijá, y un día después murió el tercero.

Los pequeños identificados como: Merlyn Paola Núñez Gil (13) y Sebastián David Núñez (4), ambos murieron en el sitio, mientras que Mélani Núñez Gil, la pequeña de 8 años, intentó salvar a sus dos hermanitos, falleció en la Unidad de Quemados del Hospital Coromoto de Maracaibo. Sus cuerpos los trasladaron a la morgue forense.

Se conoció que los pequeños iban hacia Villa Chinita, a casa de sus abuelos, en un Fiat 132 naranja, donde viajaban con un primo, quien era el conductor y su esposa embarazada.

El auto fue impactado por detrás por una Ford EcoSport plateada, placa AF187YA, que conducía un borracho; esto ocasionó que el carro donde se trasladaban las víctimas impactara contra un poste de alumbrado público y explotara el tanque de la gasolina, desatando la tragedia que acabó con la vida de los tres niños.

El responsable del hecho fue detenido por autoridades de la PNB y en la camioneta donde éste viajaba le fueron encontradas botellas de licor y prendas íntimas.

La niña que llevaba en el vientre Kimberly Elizabeth Olano, una de los cinco ocupantes del Fiat 132 conducido por su pareja Yorgenid Portillo, vio la luz en la UCI del Hospital Coromoto donde fue intervenida su madre.

Joven estudiante lo asesinaron al no entregar su teléfono en Pomona

José David Bucobo Villalobos, de 17 años, le dispararon por oponerse a entregar su teléfono celular en la urbanización Pomona, el pasado 31 de mayo.

La víctima salió de su residencia, en la avenida 19E de la urbanización Pomona, a la casa de un amigo, a terminar de redactar su tesis de grado de bachiller en Ciencias, del liceo Miguel Antonio Vásquez.

Llegó a la vereda 14 de la urbanización, cerca del liceo Francisco Esparza y esperaba a que su compañero de clases saliera de su casa. En el acto, lo abordaron delincuentes a bordo de un Kia Río blanco. Sus ocupantes sacaron una pistola, lo apuntaron y le exigieron que entregara su celular.

José David estaba nervioso y se guardó el teléfono, se quitó el morral y corrió para evitar ser víctima del robo, pero los maleantes le dispararon por la espalda y lo dejaron herido. Transeúntes y familiares auxiliaron a Bucobo y lo trasladaron a la emergencia del Hospital General del Sur (HGS), donde murió a las dos horas de su ingreso. Aunque lo operaron, no soportó la intervención quirúrgica, pues la bala le perforó el hígado, la vena aorta y la columna.

Se conoció que el joven estudiaba 5to año de bachillerato en el liceo Miguel Antonio Vásquez y dentro de 20 días presentaba su tesis para graduarse de bachiller en Ciencias. <El joven sólo esperaba graduarse de bachiller y cumplir su mayoría de edad para irse del país a vivir con su padre, quien desde hace un año vive en Estados Unidos a buscar una mejor vida.

Un amor traicionero envolvió al ingeniero de Pdvsa Elías López

La desaparición del jubilado de PDVSA, Elías Antonio López Colina, de 69 años, fue esclarecida por un grupo de investigadores del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas). No se trató de un secuestro, sino de un presunto robo.

López acudió el pasado 03 de junio por su propia voluntad a una residencia ubicada en la calle 33 del barrio Virgen del Carmen, situado precisamente a unas diez cuadras de la sede del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes). Sin saberlo, allí planificaron robarle su camioneta Trail Blazer, matarlo y luego enterrarlo.

Efectivos del Conas capturaron a Luis Alfredo González González (25), integrante del grupo de jóvenes que orquestó el plan. Al ser interrogado, confesó que a la víctima la sometieron, la ataron y lo metieron en un cuarto. La idea era robarle la camioneta y luego soltarlo; pero, por situaciones que no han sido aclaradas, posteriormente abrieron dos huecos en esa residencia para enterrarlo. El preso dijo que el cautivo habría fallecido por causas naturales.

Dos hermanas conocidas como “La Beba”, de 17 años y “La Chicha”, de 19, cuyo nombre es Roxana, amiga de Elías López, domiciliada en esa misma vivienda, fueron las que idearon atrapar al jubilado y para ello contaron con la ayuda de dos sujetos que igualmente son hermanos. Estos fueron los encargados de contratar a un obrero para cavar una fosa en la casa donde había acudido Elías Antonio. Allí lo iban a enterrar; no obstante, el trabajador abandonó la tarea cuando había cavado unos cincuenta centímetros y se consiguió con un terreno duro.

Todo ello ocurrió el mismo viernes que dejaron de ver a López Colina. Este hombre salió de su casa en la urbanización Monte Bello, al norte de Maracaibo, a las ocho de la mañana de ese día a realizar su rutina, que consistía en llevar a su nuera y a su esposa al trabajo.

Luego de dejarlas, realizó algunas llamadas a una de las chicas que habitan en el barrio Virgen del Carmen, donde Elías López acostumbraba a ir ocasionalmente. En el trayecto, hizo una parada en un cajero de Banesco para sacar dinero y entre 9 y 10 de la mañana llegó a la casa donde estaban las jovencitas.

No estaban solas, se encontraba un grupo de personas y algunas de estas consumían licor y presuntamente drogas desde la noche anterior. El inmueble presuntamente es de una pareja, pero a cargo estaba uno de sus hijos: un adolescente de 17 años conocido como Josué.

Tras los interrogatorios del detenido, se obtuvo la información de que cerca de la una de la tarde del viernes, dos de los cinco involucrados en este caso, se llevaron la camioneta y la abandonaron en un basurero cercano al barrio Chino Julio, lugar donde finalmente fue hallada por la policía.

Guerra campal en El Danto: Nueve delincuentes de la banda “Chiche Pacheco” abatidos

Entre la tarde del 24 de junio, hasta la madrugada del 25 de ese mismo mes, se escenificó una guerra campal entre delincuentes de la banda del “Chiche Pacheco” y efectivos policiales de todos los organismos de la región en el sector El Danto, del municipio Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago.

Se necesitaron más de un centenar de funcionarios policiales para acabar con tres sujetos y una mujer que se enconchaban en una vivienda. Palabras como “vamos a guerrear hasta la muerte” y “de aquí nos sacan con los pies por delante”, fueron algunas de las que profesaron alias “El Bebé”, “La Garza”, “El Tommy” y su esposa, todos pertenecientes a la banda del “Chiche Pacheco”, durante el intenso tiroteo registrado en la casa de estos dos últimos, donde residían junto a su hija.

Más de 150 funcionarios de la Policía Municipal de Lagunillas (Impol); de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), y el Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policías Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscritos a la subdelegación Ciudad Ojeda, Maracaibo, Cabimas y delegación Zulia; del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); del Comando Nacional Antidrogas (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), participaron en este intenso tiroteo. Todos se apoyaron para darles de baja a estos peligrosos delincuentes.

La batalla

Todo comenzó cuando efectivos del ERE y Diep del Cpbez le dieron de baja a Jhon Jairo Quintero, de 26 años en la calle conocida como la Principal de Fondur. Desde allí comenzaron las labores de inteligencia que dieron con el paradero de Ángel Manuel Acosta Barrios, de 20 años, alias “El Mello” y otro sujeto aún por identificar. En este procedimiento actuaron los funcionarios de Impol con los del Cpbez.

Posterior a ello un grupo de funcionarios de Impol atendieron un llamado donde indicaban la guarida de los miembros de esta banda. Se dirigieron al lugar y al llegar fueron recibidos a tiros por los “gariteros” o “cuidadores de la zona”. Allí cayeron dos sujetos que fueron llevados al CDI.

Minutos después se dirigieron a una vivienda donde fueron atendidos por una mujer, quien servía de señuelo a los delincuentes. La misma indicó que ella se encontraba sola con su hija, y cuando los funcionarios trataron de inspeccionar la vivienda comenzaron los disparos. Se replegaron y rodearon la casa, pero desde el interior les disparaban.

La mujer intentó salir de la vivienda y fue entonces cuando uno de los sujetos le disparó al único policía caído en este hecho, el oficial agregado Johan Antonio Mendoza Vargas, de 37 años, adscrito a la Comisión Motorizada con 11 años dentro de las filas de Impol. Murió desangrado porque fue imposible prestarle el apoyo.

Varios de sus compañeros y de otros organismos intentaron rescatarlo, pero resultaron heridos. Los mismos fueron identificados como Juan Molero, comisario del Cicpc, quien funge como Supervisor de Investigaciones de la subdelegación de Ciudad Ojeda, quien recibió un tiro en el intercostal derecho; Geomar Gil, funcionario de Impol que recibió un disparo en el hombro derecho con entrada y salida; Edwin Torrealba, funcionario de Impol que recibió un disparo en el hombro derecho; Henyerbet Núñez, oficial del Cpbez que recibió un disparo en la zona inguinal; y el Supervisor del Cpbez Alex Romero, quien recibió un tiro en la mano derecha. Todos se encuentran estables.

Hasta la muerte

“El Bebé”, “La Garza”, “El Tommy” y su esposa sabían a lo que se enfrentaban y por eso utilizaron todo el arsenal que tenían guardado en su guarida, para dispararle a los funcionarios, quienes tuvieron que evacuar las residencias contiguas y hacer boquetes en los bahareques para poder repeler el ataque.

Fueron casi doce horas de terror desde que llegaron a la calle 3 del barrio Ciudad Urdaneta. Los vecinos se escondieron en sus viviendas, muchos debajo de sus camas, y otros huyeron de la zona y regresaron la mañana de este sábado. Algunos de ellos describieron a los abatidos como sujetos de alta peligrosidad que tenían los “guaramos” bien puestos para encarar, de la forma en que lo hicieron, a los organismos de seguridad del estado.

Los primeros en caer fueron “Tommy”, quien resultó herido cuando decidió entregar a su hija a las autoridades, y su esposa. Fueron arrastrados hasta el interior de la vivienda por “La Garza” y “El Bebé”, quienes fueron los últimos en morir. Al parecer solicitaron unos fiscales para su entrega, pero la negociación nunca se concretó, pues no cesaban de dispararles a los funcionarios policiales.

La intensa batalla culminó cuando la vivienda comenzó a incendiarse producto de las balas que pegaron en las ventanas, paredes y puertas, puesto que habían lanzado bombas lacrimógenas y no habían desistido. Se utilizó una tanqueta de la GNB para poder ingresar a la vivienda. Al entrar se escucharon varios disparos. “La Garza” y “El Bebé” cayeron muertos y a su lado se encontraban los cuerpos de “Tommy” y su esposa.

En total fueron nueve los delincuentes de esta banda delictiva que fueron dados de baja por los organismos policiales en 24 horas.

En un mal procedimiento policial siete PNB asesinaron a la funcionaria de Polimaracaibo Yeisy Peña

La madrugada del 18 de septiembre Yeisi Peña, recién ascendida a supervisora jefe de la Policía Municipal de Maracaibo y con una intachable hoja de vida en esa institución policial donde permaneció 20 años ocupando diferentes cargos, fue asesinada de siete disparos por siete funcionarios de la PNB, quienes hicieron un mal procedimiento desmedido y cuando se enteraron que habían liquidado a la funcionaria quisieron “cuadrar” el escenario del tiroteo, pero los Polimaracaibo, indignados por la muerte de su compañera, a quien le guardan un gran respeto por su profesionalismo, tomaron control de ese lugar.

Cabe recordar que Peña tomaba algunos tragos en casa de una prima en la calle 50 del sector Los Planazos y se hacía acompañar además de su pareja, su hijo de 19 años y dos amigos. Hasta allí había llegado con su pistola asignada, una Glock perteneciente a la PDM. Sus compañeros dijeron que pese a que Yeisi estaba cerca de su casa siempre se llevaba su arma para protegerse de la delincuencia.

Los oficiales de la PNB justificaron su presencia en esos lares argumentando que buscaban ropa para uno de los oficiales que estaba de guardia. En ese trayecto habrían intentado detener a dos sujetos sospechosos y estos desde la residencia donde se encontraba Peña dispararon y luego lo haría la supervisora de la PDM.

Es el relato de los oficiales de inteligencia de la PNB para justificar haber matado a la mujer policía. Siete balazos acabaron con la vida de Yeisi Peña y según testigos presenciales, tres de esos disparos se los dieron en ese lugar y el resto cuando se la llevaron en una unidad de la PNB.

La historia de quienes acompañaban a Peña se contradice con lo que expusieron en actas los de la PNB. Aseguraron que dos sujetos diciendo ser policías llegaron hasta la casa donde estaba Yeisi Peña y en donde en efecto venden cervezas como en muchos hogares. Uno de los hombres tocó la puerta para entrar en tanto que otro se saltó la cerca. En ese momento se formó la balacera que acabó con la vida de una de las mejores policías del Zulia.

Algunos compañeros de Peña perteneciente a la PDM no descartan que los funcionarios de la PNB hayan actuado conjuntamente con delincuentes para despojar a la supervisora de la pistola y algunas prendas de oro que llevaba. Cerca de la una de la madrugada algunos funcionarios de ambos cuerpos policiales casi protagonizan una nueva balacera a las afueras de la emergencia del HUM a donde fue llevada por la PNB la supervisora jefe.

Las máximas autoridades de esos dos organismos se presentaron de inmediato en el sector Los Planazos y en el hospital para poner orden y permitir que los hombres de la policía científica hicieran su trabajo.

Ese mismo domingo siete funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos en su comando, del municipio San Francisco a la orden del Ministerio Público, por haber formado parte de un procedimiento policial donde resultara muerta a tiros la supervisora jefe de Polimaracaibo

Los funcionarios colocados a la orden de MP fueron Nairin Perozo, Jose Arrieta, Adrian Sanchez, Johadri Carnavalin, Jorge Pacheco, Ramón Martinez y Jorge Gutierrez, la mayoría pertenecientes a la división de inteligencia de la PNB.

Estrangulan durante un juego sexual a una mujer en un motel de Maracaibo

El domingo 18 de septiembre fue hallada en la habitación de un motel de Maracaibo el cadáver de una mujer quien al parecer fue estrangulada por un sujeto con quien ingresó. El crimen ocurrió en la habitación número 8 del motel El Bosquesito, ubicado en las adyacencias de Barrio Calendario al oeste de Maracaibo.

Tres días después fue identificada por sus familiares como Alexida Elena González, de 36 años. La mujer no regresó a su casa el pasado domingo luego de salir a tomar con unas amigas. Vivía en San Francisco y tenía cinco hijos.

Posteriormente se determinó que a la mujer la estranguló su joven amante de unos 25 años, quien está plenamente identificado por los funcionarios del Cicpc.

Alexida trabajaba en un local que su marido, Fredy Moreno, había arrendado desde hace seis años para reparar teléfonos celulares y vender accesorios de esos móviles. Llevaban diez años unidos y no habían concebido hijos pero ella tenía cinco de su relación anterior, todos menores de edad.

El propio marido dijo frente a la morgue forense que ella le había dicho que iba a casa de una amiga en El Manzanillo y partió la tarde del domingo hacia allá. Pero luego se enteró que nunca fue hasta ese lugar. Apenas ayer se enteró a través de internet que una mujer con un tatuaje de un búho en la espalda había sido asesinada en un hotel y su cuerpo reposaba en la morgue forense. Alexida se había hecho un tatuaje de esa ave en la espalda y fue lo que lo llevó a identificarla. Al llegar a la morgue en menos de dos minutos ya se había dado cuenta que se trataba de su pareja. El hombre bajó la cabeza y salió del tétrico lugar.

Cuando las autoridades policiales llegaron el domingo al hotel El Bosquecito le encontraron a la víctima una cédula que no le correspondía. Pero luego los detectives del CICPC indagaron que ese documento le pertenecía a la amiga que esta iba a visitar en El Manzanillo. Ella sí portaba su cédula. En el registro del hotel aparece su nombre al igual que el de su amante. Por ello los investigadores lo identificaron plenamente. Se trata de un sujeto que trabaja en el centro de la ciudad y al parecer fue allí donde la conoció.

Presumen que ese domingo partieron del centro de la ciudad al hotel. Antes de ello, Alexida Elena discutió con su marido y se cree que lo hizo para poderse ir. Según entrevistas a allegadas de la hoy occisa, ella acostumbraba a pernoctar hasta tres días fuera de su casa y manifestaba que se quedaba en la residencia de alguna amiga. Generalmente lo hacía cuando peleaba con su pareja.

“El Ratón” golpeó, violó y mató a la pequeña Leydi Paola

Como Jimmy Eugenio Bracho Ferrer, de 33 años, alias “El Ratón”, fue plenamente identificado el aberrado que violó y asesinó el pasado 28 de septiembre a la niña de nueve años Leidy Paola Atencio Atencio.

Este pervertido hombre salió de su residencia en el parcelamiento Rafael Urdaneta de la parroquia San Isidro de Maracaibo en busca de una mujer para saciar sus bajos instintos sexuales a la fuerza. Como no la halló, a las seis de la tarde de este lunes encontró a dos primitas de nueve años jugando en una calle del barrio 15 de Julio de esa misma parroquia y vio en ellas la oportunidad de atrapar a su nueva víctima.

Y es que este sujeto ya había violado a varias chicas. Los investigadores del CICPC no descartan que posiblemente se haya cansado de abusar de mujeres y decidió inclinarse por las niñas.

Leidy Paola acostumbraba jugar cerca de su casa con amiguitas y parientes. Su madre Leidy Atencio, contó que una de sus primitas de su misma edad, fue con su hermanito de un año a buscarla para que jugaran y la enseñara a bailar. Las dos salieron a la casa de la tía de Leidy Paola y cuando se divertían con cosas de niñas, se les presentó Jimmy Bracho Ferrer.

Revelaría horas después la prima de la hoy asesinada, que el recién llegado les dijo “Ustedes me tienen miedo…no me tengan miedo, yo no les voy hacer nada malo”. Seguidamente sacó varios billetes y él mismo les aseguró que les iba a dar dos mil bolívares para que compraran en la bodega. La prima de Leidy Paola se fue inmediatamente a su casa y dejó a su pariente sola. No fue hasta las ocho de la noche cuando relató lo que había pasado luego que se enterara que Leidy no aparecía.

Fueron hasta la casa del sujeto pero no lo encontraron. Varios parientes de la niña extraviada y algunos vecinos comenzaron a buscarla. Llamaron al Cpbez y acudió una patrulla con dos oficiales. Fueron hasta dos casas abandonadas y un terreno enmontado que está ubicado a unos 800 metros de donde estaban las dos menorcitas jugando pero la búsqueda fue infructuosa. No fue hasta el otro día que la madre de Leidy Paola fue notificada del hallazgo de su hija, pero la información fue funesta. Corrió hacia el terreno donde horas antes habían estado los funcionarios y la vio inerte. Le vio sangre en sus genitales y no tuvo duda de que “El Ratón” la había violado y asesinado.

Estaba llena de tierra como si la hubiese arrastrado y aseguró que tenía como tres quemaduras de cigarrillo en el pecho y un golpe en la cara como si le hubiese dado una patada. El degenerado luego de cometer el crimen colocó el cuerpo cerca de una cerca de alambre de púas y lo tapo con ramas de nin. Por ello se había dificultado su localización. Leidy Atencio con todo su dolor aún le quedó fuerza para llevar el cadáver de su hija hasta su casa y meterla en un chinchorro siguiendo la tradición de su etnia Wayuu.

Días después, y tras un arduo trabajo de inteligencia por parte de la familia de Leidy, Jimmy Eugenio Bracho Ferrer, de 33 años, alías “El Ratón”, fue capturado en el sector El Rodeo, en la población de Santa Cruz de Mara, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al Destacamento 114 en el municipio Jesús Enrique Losada, quienes lo trasladaron al comando hasta que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscritos al Eje de Homicidios, llegaron por él.

“El Ratón” fue avistado en una de las esquinas del sector, y de inmediato les dieron parte a las autoridades, quienes acudieron al lugar y lo capturaron cuando intentó huir de la zona.

Detienen a Danilo Vílchez, ex director de Polisur

Desde el pasado mes de octubre y por orden del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, se encuentra detenido el ex director de la Policía Municipal de San Francisco, el comisario Danilo Vílchez, por su presunta participación en los hechos violentos que se registraron en la Circunvalación 1, en una marcha convocada por la oposición.

En ese hecho cinco personas que se encontraban en la marcha, resultaron heridos con armas de fuego y objetos contundente por grupos del oficialismo.

Informó que durante las primeras investigaciones encontraron 9 casquillos de balas en el sitio del suceso, correspondientes a 5 armas de fuego que fueron disparadas en la C-1. “Se hicieron todas las inspecciones técnicas en el lugar de los hechos”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, llegó al Zulia en esos días y calificó de lamentable lo ocurrido en la C-1, destacando además que realizarían una profunda investigación por la presunta participación de funcionarios de Polisur, y por ende ordenó la intervención de este cuerpo policial, de acuerdo a las facultades de ese Ministerio.

A Vílchez se le dictaminó una orden sustitutiva de libertad y recibió una honrosa jubilación de Polisur, por lo que el Coronel Juan José Rodríguez, Comisionado de Seguridad Ciudadana y el Comisario, José Basabe, tomaron el mando de la institución.

El Ministerio Público, a través de, los fiscales 76° nacional y auxiliar, Alejandro Méndez y Katty Alvarado, acusaron a Vílchez como determinador en los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en detrimento de dos jóvenes de 19 y 21 años, y lesiones en perjuicio de dos hombres de 20 y 56 años.

Asesinaron a fisioterapeuta cubano en la Limpia

A principios del mes de octubre, Freddy Bartolo Nápoles, un cubano, dedicado a la fisioterapia en Maracaibo, llegó a un supermercado en la avenida La Limpia, y al salir dos motoasaltantes lo sorprendieron para robarle su moto, pero opuso resistencia y le dispararon en par de oportunidades. Su muerte fue de forma instantánea, así como la de sus ladrones, quienes minutos después cayeron abatidos al enfrentarse a una comisión de Polimaracaibo.

Los empleados del supermercado salieron y sólo vieron cómo Freddy agonizaba en el suelo, “se quejó dos veces, agonizaba”, contó una empleada. La tensión se apoderó de los testigos, pero una mujer se acercó a la víctima, tomó su celular y llamó a la última persona que Freddy había contactado. Era un primo a quién le dieron la nefasta noticia, este pariente al parecer lo escuchó quejarse antes de morir, según contó otro pariente.

Por la avenida La Limpia patrullaba una comisión de la Policía municipal de Maracaibo (PoliMaracaibo), se pararon en el lugar y pidieron apoyo. Llegó una patrulla del Cpbez y ellos siguieron en la búsqueda de los asesinos que huyeron en la motocicleta de Freddy Bartolo.

A pocas cuadras los vieron y los persiguieron. Los motorizados pasaron y seguidamente las patrullas. Transitaban por la avenida 78, de La Victoria, cruzaron en la calle 71 y se estrellaron. De igual forma una Ford Explorer de Polimaracaibo colisionó contra la cerca perimetral del conjunto residencial Los Combinados. Los delincuentes se levantaron y dispararon a las patrullas. Los uniformados hirieron a uno de los maleantes y murió llegando al Ambulatorio La Victoria.

Las calles quedaron cercadas por patrullas y 40 minutos más tarde comenzaron, de nuevo, los disparos, en otra calle cercana a la del primer enfrentamiento. Los funcionarios consiguieron al otro delincuente y éste les disparó. Los policías hicieron lo propio y al cabo de unos minutos lo hirieron y al trasladarlo al mismo centro de salud, donde llegó su compinche. Allí fueron identificados como, Jhonfran Santolla Coronado y Samuel Andrés Lozano Gómez.

Tras la operación policial, también fueron detenidos, Luis Eduardo Gallardo Jimenez de 22 años, y Kelly Johanna Cuello de 19 años. Esta pareja iba en una moto y tenía como objetivo rescatar a uno de los que asaltaron a Freddy.

Cayó preso por la GNB el peligroso “Chicho Matacaballo”

En horas de la madrugada del domingo 02 de Octubre fue capturado por funcionarios de 5ta compañía de la GNB D-111 en el sector Los Dulces, vía a La Concepción, Heberto Antonio Romero Urdaneta, alias “Chicho Matacaballos”, peligroso delincuente y líder de la banda dedicada al robo de vehículos en los municipios San Francisco y Maracaibo.

Tras labores de inteligencia y cruce de informaciones se logró la captura de este individuo, quien al momento no portaba ningún tipo de documentación. Por medidas de seguridad fue trasladado a la Primera Compañía del Destacamento 111 de la GNB detrás de los Bomberos del Puerto de Maracaibo.

“Al ser revisado en el punto de control de la Quinta Compañía del D-111 presentó una cédula falsa con el nombre de Renny José Tronconis Zambrano, pero al ser reconocido por la comisión intentó sobornar al comandante de la compañía, el capitán Doménico Falone, a quien le ofreció 20 millones de bolívares para que lo dejara ir”, informó el general Elio Estrada Paredes, comandante de la Zona 11 Zulia.

Todo un “imperio de robacarros” tenía alias “Chicho Matacaballos” con un “ejercito” de cuatro lugares tenientes y veinte hombres dispuestos a matar para apoderarse de entre diez y doce vehículos últimos modelos semanales que le representaban de 20 a 30 millones de bolívares fuertes. Tenía su afluente inicial en las zonas oeste y sur de Maracaibo y se extendía a los municipios Jesús Enrique Lossada, Perijá y la Cañada de Urdaneta.

En la parte sur de Maracaibo se desplegaba por la zona de Gallo Verde y la Circunvalación 2, entre Sabaneta y la estación de servicio el Turf. Los sabuesos de la policía científica indicaron que esa área les permitía tomar rápidamente y sin inconvenientes la vía hacia el aeropuerto para luego perderse usando carreteras rápidas y trillas hasta Jesús Enrique Lossada, su principal centro de operaciones. El mismo proceder lo realizaban entre el sector La Curva de Molina y Los Bucares. Para ello utilizaban hasta tres vehículos y en ocasiones se robaban igual número de automotores en seguidillas.

Practicaban operaciones comandos y en oportunidades usaban prendas policiales y armas largas. Esas incursiones las desarrollaban en sus ejes viales predilectos; desde el sector Los Dulces hasta el kilómetro 56 vía hacia Perijá y hacía la Concepción, centro principal donde planificaban los robos que le representaban ingresos extraordinarios al cobrar entre 4 a 7 millones de bolívares producto de extorsiones a los dueños de los autos robados, en su mayoría camionetas Super Duty, Explorer, Toyotas, Cherookee y autos lujosos.

“El Oreja” asesinó al trabajador del Metro de Maracaibo en el puente de Pomona

Un trabajador del Metro de Maracaibo, en el área de Seguridad Integral, identificado como Reinnier Eduardo Rosales Bermúdez, de 32 años, fue asesinado el martes 04 de octubre de un disparo en el rostro tras resistirse al robo de sus pertenencias.

La víctima se orilló en el puente de Pomona, con sentido al Pinar, cuando fue abordado por dos sujetos que salieron del barrio María Concepción Palacios 3. Rosales tenía pocos minutos de haberse estacionado en su Hyundai Accent color plata, placas AEE08N, porque se recalentó. Decidió llamar a su amigo, mecánico y de repente fue abordado por Darvis Segundo Chirino Viloria, apodado “El Oreja”, quien junto a otros tres delincuentes tenían azotados a taxistas en Pomona, La C-1 y Los Estanques.

Los delincuentes les exigieron las llaves del carro para llevárselo y les explicó que estaba recalentado, entonces le exigieron su teléfono y al no querer entregarlo le dispararon, y posteriormente huyeron por la barriada.

En un excelente trabajo efectuado por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Delegación Zulia, fue capturado uno de los cuatro sujetos que lo asesinó a sangre fría. Según investigaciones de los detectives, “El Oreja” le disparó a Reinnier con una escopeta en el tórax porque se negó a entregar el celular cuando se orilló en el puente de Pomona.

Ya estaba acostumbrado a esas lides criminales de matar a conductores. El pasado ocho de mayo asesinó al taxista Levy Enrique Hernández Carruyo (48) luego que una jovencita de quince años y otra adulta mandaran a detener su auto, también un Hyundai Accent, cerca de los Transformadores de Pomona.

Matan a funcionario del Cpbez y huyen en su patrulla

Jhonatan Cardozo, funcionario del CPBEZ, fue asesinado en el sector Tierra Negra, al norte de Maracaibo, el pasado 09 de Octubre y sus homicidas huyeron en la patrulla 360. El hecho ocurrió en la calle 72 con avenida 10, del mencionado sector, cuando los delincuentes lo sometieron dentro de la unidad y huyeron en ella.

Los testigos ayudaron al oficial y lo llevaron junto a otros policías al Hospital Universitario de Maracaibo, lo estabilizaron y lo remitieron al Hospital Regulo Pachano Añez (SANIPEZ) donde murió.

Al conocerse la noticia cuerpos de seguridad se aliaron para buscar a los responsables. Nueve motos del grupo Gamma del CPBEZ patrullaron la zona y consiguieron la patrulla abandonada en la calle 59C, entre avenidas Paraguaipoa y Mara, del sector Ziruma. Aparentemente el ladrón que la manejaba huyó en una Toyota Hilux blanca que lo seguía.

Minutos más tarde, en la calle 11A con avenida 67A, sector Cecilio Acosta, parroquia Olegario Villalobos de la capital zuliana, se produjo un enfrentamiento entre una comisión mixta del CONAS, CICPC y el CPBEZ con Yoandry Keny Hernández Mantilla, quien junto a su hermano Jhonson Kennedy Hernández Mantilla, conocido como “Jhoncito”, dirigían la banda “Los Jhonnsons”, y fueron quienes atacaron a los dos oficiales del Cpbez en la calle 72 de Maracaibo.

El primero de ellos murió en ese enfrentamiento y el segundo fue capturado a inicios de este mes en Yaritagua, estado Yaracuy. Tras su detención, fue llevado a Maracaibo y se encuentra detenido en la delegación del Cicpc-Zulia. Funcionarios de la policía de Lara lo detuvieron pues se encontraba solicitado por el juzgado primero de ejecución sección adolescente luego que dejara de presentarse tras estar detenido por otros homicidio donde estuvo implicado siendo menor de edad.

Adolescente de 15 años mató a su compañera de clases en el liceo Martín Lutero de Pomona

Finalizando el mes de octubre un adolescente de 15 años, quien estaba enseñándoles un arma a sus amigos, accionó el revólver propinándole un balazo en el pecho a una compañera que estaba en medio de una exposición.

La joven, identificada como Ana Sofia Rincón Boscán, de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato en el liceo Martín Lutero, ubicado en el sector Pomona, parroquia Cristo de Aranza, fue trasladada de emergencia al seguro social de Sabaneta, donde murió minutos después de haber ingresado.

Algunos pensaron que se trataba de un pirotécnico que habían lanzado en el baño pero pronto los profesores observaron cómo cerca de 30 estudiantes del 5to año “B” salían corriendo del aula mientras la joven estudiante se desplomaba al suelo con un balazo en el tórax.

Una mezcla de llanto, gritos, pánico y desespero, se apoderó de todo el estudiantado, profesores y a los pocos minutos, de familiares de los alumnos que a través de llamadas telefónicas de sus representados se enteraron de lo ocurrido y acudieron al Martín Lutero.

Escenas desgarradoras de dolor se vivieron a la salida del féretro de la capilla velatoria El Carmen, y en el camposanto, donde sus padres, hermanos y familiares más cercanos gritaban desconsolados por la partida de esta bella joven, quien siempre luchó por lograr sus sueños, entre ellos ser Psicóloga.

Desde niña siempre se destacó en los estudios, y es por ello que en reiteradas ocasiones formó parte del cuadro de honor de la unidad educativa Martín Lutero, y cuando entró en la fase final de sus estudios diversificados, se declinó por la Psicología, comentaron algunos de sus compañeros de clases.

La Fiscalía del Ministerio Público realizó la reconstrucción del caso sobre la muerte de la joven estudiante acompañados por funcionarios del Cuerpo de Policías Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La fiscal que lleva el caso, en compañía del adolescente de 15 años, acusado de accionar el revólver calibre 32, acudieron a la unidad educativa a reconstruir el hecho.

Fueron alrededor de tres horas de trabajo que realizaron en la unidad educativa, que desde ese día mantiene cerradas sus puertas al estudiantado, tras el crimen.

Hallan enterrado en una fosa común de Santa Rita a ingeniero de Pdvsa

El profesional de 48 años, natural de Acarigua, estado Portuguesa, residía solo en la urbanización Las Cúpulas de Cabimas y era un destacado empleado de la estatal petrolera. En su entorno de amistades masculinas halló su muerte de forma violenta, arrojó la investigación que de manera impecable realizaron funcionarios del CICPC-Zulia, pertenecientes a la División Contra Bandas Organizadas.

Bastidas fue visto por última vez el pasado 30 de septiembre. Desde entonces sus parientes realizaron una especie de peregrinaje por distintas dependencias hospitalarias, policiales y hasta morgues forenses. La subdelegación de la policía científica de Cabimas recibió la denuncia y lo colocaron en el renglón de desaparecido. Pero a medida que pasaban los días sin saber de su paradero, los sabuesos del CICPC comenzaron a investigar el entorno del ingeniero.

Descubrieron que a Eudo Enrique lo frecuentaba un joven. A través de rastreos telefónicos lo ubicaron. Se trataba de su amigo íntimo, un joven de 18 años de nombre Raúl Alberto Fernández Rosales, residente de Cabimas.

Los detectives lo detuvieron y comenzaron a interrogarlo pues las últimas llamadas que fueron registradas en el teléfono celular de Bastidas Arellano, salieron del móvil de Raúl Alberto. El sospechoso no pudo hacerse de una coartada y confesó.

Dijo que Eudo Enrique y él mantenían una relación íntima y que este, para finales de septiembre le manifestó que no quería seguirlo viendo. Raúl Alberto Fernández no aceptó la petición e insistía que continuaran compartiendo. El 30 de septiembre el joven de 18 años citó al ingeniero en un lugar de Cabimas que no fue revelado por las autoridades. La excusa era conversar y restablecer la relación pero en verdad ya había orquestado un plan para sacarlo de Cabimas junto a tres de sus amigos, Marcelo Vásquez (21), Rubén Darío Portillo Bozo (39) y otro apodado “El robalo”.

Eudo Bastidas condujo su camioneta Hyundai Tucson en horas de la anoche hasta donde lo había citado su amigo. Una vez que llegó conversaron brevemente y partieron rumbo al municipio Santa Rita. Bajo engaño y con la complicidad de la noche, lo condujeron hasta el sector de Puerto Escondido. La víctima se sorprendió y le dijo a Raúl Alberto que hacían en ese lugar boscoso.

Allí Raúl Alberto Fernández sacó un revólver y le disparó en la cabeza a su amigo quitándole la vida en el acto. Para desaparecer cualquier evidencia, junto a sus tres amigos, quienes son ampliamente buscados en todo el país, enterraron el cuerpo y luego partieron en el vehículo pero lo dejaron abandonado en esa misma zona, diagonal a la iglesia San Benito.

Al siguiente día se percataron que habían cometido una falla en la ejecución del crimen y retornaron a Puerto Escondido para quemar la camioneta Tucson y eliminar cualquier evidencia. Vecinos del sector al verla al siguiente día pensaron que se trataba simplemente de un auto que habían quemado quienes lo robaron.

Ahora sólo falta por capturar al resto de los sujetos que participaron en este brutal asesinato que conmociona a habitantes de esa región de la COL.

Hijastro asesinó a empresario italiano y abandonó su cuerpo en una cañada de Las Tarabas

El pasado 14 de diciembre el hallazgo del cadáver de un hombre dentro una cañada en el sector Las Tarabas de Maracaibo, por detrás de la clínica Paraíso, llamó la atención de vecinos. La víctima se encontraba desnuda y ni las autoridades policiales la pudieron identificar en ese momento.

Funcionarios de homicidios del CICPC-Zulia iniciaron las investigaciones y al siguiente día descubrieron que se trataba del empresario italiano Mario Aquino Stangherlin Zen, de 72 años, poseedor de una ferretería y otros establecimientos comerciales en Maracaibo. El caso no trascendió mucho a la opinión pública al parecer por lo que estaba detrás. Expertos forenses ya había confirmado que se trataba de un asesinato ejecutado a golpes.

Las pesquisas llevaron a los detectives al piso 14 de uno de los edificios de las Torres Europa de Bella Vista, específicamente al apartamento 14C, donde habitaba Mario Aquino. El inmueble estaba limpio. Sin embargo los expertos en criminalísticas hallaron evidencias de que en ese lugar habían asesinado al empresario.

Continuaron los trabajos investigativos y descubrieron que Stangherlin tenía un hijastro de nombre Álvaro Miguelangel Rafael Soares Palacios Senatore. Su madre había emigrado a Norteamérica y le dejó su vehículo Mitsubishi Lancer, año 2013 y el pago del arrendamiento en un conjunto residencial ubicado en el sector Santa María.

Su indebida y anormal conducta en esa residencia junto a varios de sus amigos, con quienes tenía relaciones de pareja, obligó a la administración a sacarlo de allí. Soares no lo pensó dos veces y se llevó sus cosas al apartamento de su padrastro en Torres Europa. Stangherlin no le dio la bienvenida que este esperaba y le dijo que buscara donde vivir pues a él le gustaba estar sólo.

La repuesta de Mario Aquino hizo que su hijastro perdiera el control y lo golpeara fuertemente en el pecho derribándolo al piso. Seguidamente lo continuó castigando con sus puños en el rostro y la cabeza hasta dejarlo sin vida. Según los investigadores de la policía científica al verse en esa situación, llamó a dos de sus amigos íntimos, conocidos como “El flaco” y “El oso”. Tenía clara su idea y no era más que estos dos lo ayudaran para deshacerse del cuerpo.

Álvaro intentó descuartizar el cadáver y meterlo en una bolsa para sacarlo del apartamento sin que levantaran sospecha los vecinos. Al parecer los tres amigos no hallaron la herramienta adecuada para hacerlo por lo que finalmente optaron por meterlo en un enorme tobo para agua. De esa manera lo sacaron y lo introdujeron en la camioneta de Mario Aquino; una Ford Ecosport, placas AH306WM.

En ese vehículo partieron hasta una cañada en el sector Las Tarabas en horas de la noche del 13 de diciembre. Luego de arrojar el cuerpo se fueron creyendo que jamás se descubriría el horrendo asesinato que habían cometido. Para concretar el plan necesitaban deshacerse de la camioneta y es cuando interviene otro amigo de Álvaro Soares Palacios Senatore. Conducen hasta la discoteca TNT para verse con Favio, el administrador del lugar. A este le piden que guarde la camioneta y luego la lleve de regreso a Torres Europa.

A los dos días de haberse producido el homicidio de este empresario italiano los sabuesos de la División de Homicidios del CICPC detienen a Álvaro. No les costó mucho para que este confesara su crimen. Sus cómplices son activamente buscados por todo el país.

Grupo comando mató a cuatro miembros de una familia en Santa Rita

Fue una masacre. Los sometieron, les dispararon, los encerraron en la casa y posteriormente les prendieron fuego. Así fue que un grupo comando actuó la madrugada de este viernes en un fundo del municipio Santa Rita.

Cuatro hombres, identificados como Ramón Antonio González, de 73 años, sus hijo reconocido como Ramón Antonio González Caldera, de 44, y Leoncio de Jesús González Caldera, de 47, y su nieto Roisi González, de 18, hijo de Ramón Antonio, fueron asesinados dentro de la finca San Ramón, ubicada en el kilómetro 16 de la Lara Zulia, en el municipio Santa Rita, específicamente en el sector El Guanábano.

Un grupo armado tipo comando irrumpió violentamente y tras un intercambio de disparos con Ramón Antonio hijo, lograron neutralizarlo y posteriormente someterlos a todos para robar el fundo. Lograron cargar con dinero, joyas y una camioneta Ford, propiedad de Leoncio, la cual fue abandonada horas después en una zona boscosa. Presentó varios impactos de bala.

Estaban marcados

Las víctimas trabajaban haciendo quesos para la venta y criando ganado porcino y bobino, pero que hace dos meses la delincuencia los visitó y quedaron en bancarrota. “Ellos cuatro trabajaban para ayudar a las hijas de Ramón Antonio. Él tenía seis hijos, dos varones que son Ramón y Leoncio, y seis hijas. Ellos velaban por ellas y sus hijos. Trabajaban muy duro para sacar adelante el fundo”, destacó un familiar.

A raíz de ese robo perpetrado hace dos meses, Ramón Antonio y sus hijos decidieron armarse contra la delincuencia y realizaban vigilancia nocturna en la finca. Se turnaban a diario para evitar que se metieran nuevamente. El pasado lunes 19 de diciembre nuevamente trataron de ingresar a la finca San Ramón. Esa vez tres sujetos saltaron las cercas, pero Ramón Antonio hijo se percató y les hizo unos disparos. Así los ahuyentó y los sujetos se perdieron en la maleza.

Al parecer los sujetos regresaron nuevamente. Ya no eran tres, sino un grupo numeroso el que irrumpió violentamente en el fundo. En el lugar se suscitó un enfrentamiento entre Ramón hijo y los delincuentes. En el careo Ramón resultó herido en el cuello, y fue cuando lograron someterlo y posteriormente abordar a los otros tres que se encontraban en la casa. Los encerraron, y posteriormente rosearon con gasolina y le prendieron fuego al inmueble.

Las víctimas murieron por asfixia y quemaduras, y según fuentes oficiales, sólo Ramón Antonio hijo presentó heridas por arma de fuego. Tras cargar con las cosas los sujetos huyeron del lugar en la camioneta, la cual dejaron abandonada.

Se mató quinceañera al bañarse con gasolina y prenderse fuego porque su madre prefería a su hermana

El desprecio que recibió Iris Daniela Peña Durán (15), por parte de su madre y las constantes discusiones con su hermana mayor, de 17 años, la llevaron a quitarse la vida, en la casa de su padre. Meses atrás trató de cortarse las venas. Cercanos alegan que su madre la maltrataba y humillaba. Soñaba con ser enfermera y montar una casa de refugio para niñas embarazadas.

Iris agonizó durante 26 horas y media mientras que los médicos del Hospital Coromoto luchaban por curarles las quemaduras que sufrió en 98% de su cuerpo. Onorio Peña, padre de la joven, contó en la morgue que su hija “estaba falta de amor”. Expresó que tenía más de diez años que se separó de su esposa. Las hijas, “como en todo núcleo familiar”, discutían. “Que si era la única que limpiaba, que si hacía todo y de paso lavaba los platos, cosas de niños”.

Pero el pasado 28 de julio, lo llamó la madre de sus hijas, para notificarle que Iris Daniela se había tratado de cortar las venas de las muñecas. Al siguiente día la buscó, su madre le dijo que ella quería vivir con él y entonces el padre la ayudó a preparar una maleta con sus cosas para mudarse desde el sector La Cañaita a San Ignacio, ambos del municipio Santa Rita. “Trataba de no regañarla, de hacer todo por ella para que no estuviese triste. El padre y la hija formaron un vínculo “bonito”, todos los días hablaban y se divertían. “Ella tenía muchos planes, me decía que quería ser enfermera y crear un refugio de niñas embarazadas que sus padres las echan de sus casas”.

En su depresión, Iris agarró un pote con gasolina y se encerró en el baño. Vació el líquido volátil en su cuerpo, encendió un yesquero y se prendió fuego. Los gritos de la niña se escucharon en toda la casa y seguidamente explotó el baño por los gases acumulados. La joven trató de revertir su acción, abrió la puerta y en ese momento su padre llegó. Le apagó las llamas, la cargó y en un carro particular la llevó al Hospital Dr. Senen Castillo Reverol, de inmediato la trasladaron en una ambulancia hasta el Hospital Coromoto de Maracaibo.

Polimaracaibo captura al “Gozón” en el Naranjal: Sometió y violó a más de 38 jóvenes

Tras labores de inteligencia desplegadas por el Diep de la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), lograron capturar al “Violador del Épica”, que sometía a jóvenes estudiantes de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (Urbe) y otros sectores del norte de la ciudad.

La información fue corroborada por el comisionado Héctor Otalora, quien identificó al detenido como Deiber Miguel Fuminalla, alias El Gozón, que se hacía pasar por taxista en su vehículo, Chevrolet cruze, color verde, placas AA471CV. Este sujeto luego que embarcaba a sus víctimas, las sometía con un arma de fuego y posteriormente abusaba de ellas. Tras satisfacerse las dejaba cerca de la universidad.

Las labores desplegadas por los funcionarios de Polimaracaibo dieron sus frutos, y fue capturado en la urbanización El Naranjal, detrás de Taxi Fátima.

Otalora hace un llamado a todas las personas que fueron víctimas de este sujeto, a que acudan a la sede de Polimaracaibo en la Vereda del Lago para profundizar el caso, y lograr que pague su condena.

Estrangulan a embarazada y la sepultan a orillas del Lago

(27), docente, quien tenía tres meses de gestación de su primer hijo y a quien reportaron como desaparecida, fue hallada muerta por un operador de planta de PDVSA halló el cadáver. El cuerpo estaba descompuesto y hundido en el fango. Apenas se distinguía el color y el modelo de la ropa.

A la maestra la ocultaron en una zona boscosa del muro de contención, a la altura de la carreta nacional Y y Z, en el municipio Lagunillas. A la Policía, el operador de planta le comentó que se encontraba en labores de campo. Notó la concentración de zamuros en un punto de la tierra, se acercó poco a poco hasta el muro de arena. Al hurgar, notó que se trataba de un cadáver. Inmediatamente avisó a la comisión de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) y estos al cuerpo detectivesco.

Al desenterrar el cuerpo, los funcionarios se percataron que a la víctima la amarraron. A primera vista, a Salazar la torturaron antes de estrangularla. Hasta ahora ignoran las causas del feminicidio. No se descartan móviles ni hipótesis.

Desconsuelo

Braulio Salazar, padre de la maestra, recordó que salió de su casa al centro de Ciudad Ojeda para unas compras y no regresó. Al pasar las horas la extrañaron y al anochecer intuyeron que algo raro sucedía. Los familiares iniciaron la búsqueda y luego la reportaron como desaparecida. Usaron las redes sociales para solicitar la colaboración. Divulgaron dos imágenes de la rubia, comentaban su estado de gravidez y detallaban su última vestimenta: leggin negro, blusa beige y cartera mostaza. Publicaron cinco números de teléfono para quien tuviera noticias. Nadie tuvo pistas de la joven.

La desesperación y la zozobra aumentó con los días para los parientes hasta ayer que recibieron una llamada de un funcionario de la Policía científica de Ciudad Ojeda. Fue breve, solo les dijo del hallazgo del cadáver de una mujer. Debían acudir a la morgue a identificarlo.

Salazar juró que desconocía las causas del asesinato de su hija. No se explicaba tal ensañamiento. El resto de los familiares prefirió callar. Acotaron que esperarían los resultados de los médicos forenses. Antes de eso, no declararán.

Se suicida sospechoso del crimen de la maestra

Guindado del techo encontraron a Frank Calderón (37), esposo de Fanny Salazar (27), docente embarazada estrangulada y semienterrada en un pozo petrolero. La Policía informó que lo investigaban como principal sospechoso de la desaparición de la maestra, mientras que los familiares aseguran que no había motivos. Ellos se querían mucho. Esperaban a su primer hijo. El suicidio ocurrió en la casa de la progenitora de Calderón, en la segunda etapa de la urbanización Eleazar López Contreras.

Néstor Bracho, padre de crianza de la docente, señaló que en la mañana llamó a Calderón para preguntarle sobre los avances de la investigación de la muerte de su hija, y este le respondió que desconocía, que debía volver a las oficinas del cuerpo detectivesco a declarar nuevamente, que iba a bañarse.

Desde ese momento no supieron más de él, hasta que llegó un familiar y lo encontró colgando de una sábana del techo de una de las habitaciones. Lo bajaron para auxiliarlo, pero estaba sin vida, por lo que notificaron a los organismos de seguridad rápidamente.

El cadáver de la maestra lo localizaron el sábado. Su asesino la estranguló y la enterró en el muro de contención, en Lagunillas. Un obrero de PDVSA lo halló. Tenía una semana desaparecida.

Redacción Ángel Romero/ José Antonio González

Fotos: Xiomara Solano/ Rafael Bastidas/ David Moreno

Noticia al Día