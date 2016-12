Comercios actualizan sus sistemas por entrada en vigencia de disminución del 2 % del IVA en pagos electrónicos

diciembre 26, 2016 - 5:00 pm

Seniat supervisó el cumplimiento de las medida en más de 170 comercios de Maracaibo

Este lunes entró en vigencia el decreto 2.602 publicado en Gaceta Oficial 41.501 en la que se estable la disminución del 2 % del IVA en operaciones con tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas. Grandes comercios de la capital zuliana ya actualizaron sus sistemas con la inclusión de la nueva alicuota, otros manejan facturas manuales mientras se adecuan.

En un recorrido por los centros comerciales de la ciudad, Noticia al Día pulsó la adaptación de los comerciantes a medida que tendrá una vigencia de 90 días como parte de un estímulo para utilizar los pagos electrónicos.

Natasha Acuña, encargada de una tienda de ropa en la zona norte de la ciudad, comentó que optó por trabajar con factura manual como lo establece el articulo 4 de la providencia 102 del decreto económico mientras su prestador de servicio de actualización de la maquina fiscal acude a su negocio.

“Ya que no puedo trabajar con el computador, lo estoy haciendo manual, lo cual me toca hacerle el ajuste porque cuando vaya hacer el libro del IVA, ahora me debe reflejar la columna del 10%, y todo eso es una programación que no estaba contemplado”, dijo.

Asimismo indicó que le parece una medida precipitada ya que considera que no los comerciantes no tuvieron el tiempo suficiente para hacer las actualizaciones del sistema.

Por su parte, Elvis Urdaneta, encargado de una cadena de farmacias, mencionó que desde hace 2 semanas contactaron con la empresa prestadora del servicio de actualización de facturación, sin embargo, han presentado problemas en la adaptación.

“Desde que el presidente hizo el anuncio, ya aquí comenzaron a retumbar las paredes y comenzamos a movernos con la empresa prestadora del servicio, pero esto nos ha dado muchos problemas porque a veces ni se le cobra el IVA al cliente, y el piloto ha presentado muchos inconvenientes en sistema”, dijo Urdaneta.

Tras el anuncio del Superintendente del Seniat, José David Cabello, este lunes funcionario de la institución desplegaron un operativo de observación e información por los principales centros comercial de Maracaibo, en el que el primer día supervisaron el cumplimiento de la medida en más de 170 locales.

En un balance ofrecido por uno de los funcionarios del Seniat, quién pidió no ser identificado, comentó que ha sido lenta la implementación de la entrega de factura con la disminución del 2 % del IVA, ya que los contribuyentes argumentaron que han tenido problemas con los prestadores del servicio de actualización, por lo cual han trabajado con factura manual.

En este sentido, informó que en Lago Mall fueron visitados 62 locales de los cuales solo 13 cumple con el decreto y 49 aún no lo implementan.

Esta estadística se asemeja al operativo realizado en el Sambil en el que fueron visitados 31 comercios y solo 13 actualizaron el sistema de la impresora fiscal.

Mientras que las cifras en el operativo realizado este lunes en Galerías Mall fueron más alentadoras, ya que de 81 locales, 41 de ellos lograron adecuar el sistema de facturación.

De la misma manera, el funcionario comentó que este operativo se estará realizando durante toda la semana para aclarar dudas y observar el desempeño de los comerciantes, a quienes recomendó que quienes tengan que implementar la facturación manual deben destacarlo al pie de misma indicando que esta “se realiza conforme al decreto que establece la rebaja de la alícuota”.

Fotografías: José López

