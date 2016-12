Charles Goodyear nació un 29 de diciembre hace 216 años: Gracias a su invento se hacen los cauchos de los carros y los condones

diciembre 29, 2016 - 5:14 am

Charles Goodyear (29 de diciembre de 1800, New Haven, Connecticut, EE.UU. – 1 de julio de 1860, Nueva York, EE.UU.) descubrió la vulcanización del caucho tras endeudarse y dedicar cinco años a la prueba e investigación autodidacta a esta empresa. Este proceso daría lugar a un nuevo material, el caucho vulcanizado, con el que actualmente se fabrica una gran cantidad de objetos como neumáticos o preservativos.

Goodyear comenzó sus actividades en 1821 en Estados Unidos, se asoció con su padre en un negocio de maquinarias que fracasó. Este último dato dio origen a historias que indican que “Debido a su situación financiera precaria, tuvo que vender su descubrimiento a una compañía liderada por Frank Seiberling, quien, teniendo gran capital y viendo el potencial de dicho descubrimiento, fundó la compañía Goodyear”, sin embargo The Goodyear Tire & Rubber Company fue fundada en el año 1898, 38 años después de que murió Charles Goodyear, y no existe una evidencia clara respecto a que Charles Goodyear realizara una venta de su patente a Frank Seiberling. The Goodyear Tire & Rubber Company oficialmente indica que Frank Seiberling nombró a su compañía como “Goodyear” en honor a Charles Goodyear, dando así notoriedad y crédito a quien realizó este importante descubrimiento.

