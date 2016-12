Cerca de 170 mil personas transitaron por el terminal de Maracaibo en este diciembre

diciembre 24, 2016 - 12:27 pm

Aunque con una notable bajada de temporadistas, el Terminal de Pasajeros de Maracaibo contabilizó a cerca de 170 mil viajeros en esta época decembrina, siendo Caracas, Valencia, San Cristóbal, Barquisimeto y Paraguachón los destinos más solicitados.

“Desde el primero de diciembre se movilizaron 163 mil pasajeros, y ayer fueron 5.000. Ya van cerca de 170 mil en toda la temporada. Con la apertura de la frontera ha habido una gran movilización hacia Paraguachón”, expresó Nerio Moreno, gerente general del terminal.

Entre expresos, micros, carritos y busetas un total de 23 mil unidades han salido y entrado por la estación terrestre.

“Hicimos una reunión con Tránsito Terrestre, Polimaracaibo y la Policía Nacional Bolivariana para garantizar la seguridad de los viajeros. Se está fiscalizando que no especulen con los precios y ha habido sanciones. También se verifica la seguridad de los vehículos. Hay líneas que no se han querido afiliar a los precios establecidos y no les permitimos salir”, informó Moreno.

“Viajo para Caracas. Todo ha estado tranquilo gracias a Dios. Lo que noto es muy pocas personas en comparación con otros años. Hay más seguridad y menos estrés”, expresó Jorge Mesa.

Los pasajeros coincidieron en la necesidad de que el terminal terrestre cuente con puntos de evento: “Fue todo un rollo, nadie carga efectivo. Deberían actualizarse permitiendo que uno pague con tarjeta”, sugirió Adlay Iriza.

Entre los motivos por los que se vio un tanto desierto el terminal figuró el hecho de que algunas líneas trabajaron hasta el 23 de diciembre. Los cuerpos de seguridad y las autoridades del terminal se preparan para el regreso la semana próxima y el tradicional movimiento de fin de año.

Maidolis Ramones Servet

Rafael Bastidas

Noticia al Día