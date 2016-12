Capriles: No defendimos el revocatorio como teníamos que haberlo defendido

diciembre 30, 2016 - 2:27 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles aseguró este viernes en una conferencia con medios de comunicación, que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el compromiso de llevar a cabo el Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y que este no se defendió como debió ser defendido, como la prioridad para lograr un cambio de gobierno.

A su juicio esto no se logró debido a que “la MUD actuó como una plataforma electoral y no de conducción política, es decir enfocada en el proceso electoral como tal y no en la manera de llegar a la convocatoria a elecciones”.

Por esa razón reiteró la necesidad de que la MUD sea revisada para volver a ser “la unidad perfecta entre conducción electoral y política”.

Noticia al Día / 2001