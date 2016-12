¿Buscando el peinado para la fiesta de fin de año? Aquí te damos 8 opciones para que te veas como toda una celebridad

diciembre 31, 2016 - 9:43 am

No podemos resistirnos a fichar las últimas melenas con las que nos han deleiteado las celebrities en estas últimas semanas. Más o menos elegantes, con efecto más o menos casual, lo cierto es que las posibilidades que podemos sacar a nuestra cabellera pueden ser casi infinitas.

Si a eso le sumamos que ya queda poco para celebrar el fin del año, ahora es un buen momento para comenzar a coger ideas y conseguir un toque de sofisticación o casual sin perder un ápice de elegancia. Veamos algunas de las mejores melenas que deberías tener ya en el radar.

Melena rígida

La perfecta melena rígída que luce Rosie Huntington es perfecta para quienes busquen la sofisticación por encima de todo. El cabello echado hacia atrás y con ondas emula a las grandes divas.

Cabello extraliso

El acabado liso o muy liso es uno de los más deseados, la melena de Olivia Wilde se ve perfecta con este alisado japonés, muy sencillo de conseguir con unas planchas. Para que no haya pelitos flotando lo mejor es aplicar un sérum.

Media melena

Blanca Suárez aún mantiene su melena midi, es estupenda para quienes busquen un cambio ya que con ondas y volumen queda genial.

Con mucho rollo

La melena de January Jones me encanta, es de esas melenas que tienen ese puntito roquero gracias al efecto sutilmente despeinado y con volumen.

Por detrás de las orejas

Gwyneth Paltrow es de recurrir mucho a las melenas para pisar las alfombras rojas, pero si hay una melena que le encanta es ésta.

Melena semirecogida

Blake Lively no es nada aburrida con su cabello y las melenas semirecogidas forman parte de sus looks. Este estilo setentero es too much.

Falso casual

Elizabeth Olsen está increíble con esta melena texturizada en la cual se han hecho ondas que a continuación se han despeinado, consiguiendo un resultado muy casual y a la vez trabajado.

