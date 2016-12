Llegarán al país 35 millones de billetes de Bs. 500 hoy en la madrugada

diciembre 27, 2016 - 12:00 am

El presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció este lunes que en las próximas horas arribarán al país 35 millones de billetes de Bs. 500. “A la 1 de la madrugada debe estar aterrizando el tercer lote del nuevo cono monetario, seguimos ordenando y planificando con Banco Central de Venezuela (BCV) su implementación, todo con calma”, dijo.

Durante su programa radial “La Hora de la Salsa”, el Jefe de Estado detalló que este nuevo cargamento cuenta con 71 paquetes de 45,2 toneladas cada uno. “Este avión debió llegar la semana pasada pero el saboteo internacional impidió que los billetes arribaran a tiempo”.

Maduro señaló que con la medida económica le dio un duro golpe a las mafias cucuteñas y de Maicao. “El pueblo de Cúcuta me ama, me lanzo a alcalde en Cúcuta y gano, me lanzo a gobernador del Norte de Santander y saco el 100% de los votos”.

Por otra parte, comentó que la Casa de la Moneda del BCV ya tiene listo varios millones de monedas de 100 y 50 bolívares.

El primer cargamento llegó el pasado 18 de diciembre con 13.5 millones de piezas provenientes de Estocolmo, Suecia. Dos días después 11 millones más arribaron al país.

Noticia al Día