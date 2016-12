Ángel Di María podría ser la próxima estrella que arribaría a la liga china

diciembre 25, 2016 - 8:50 pm

Ángel Di María podría tener los días contados en el PSG, al que llegó en el verano de 2015. Según apuntan en L’Équipe, Jorge Mendes estaría estudiando la posibilidad de que el argentino recalase en la liga china, una tendencia cada vez más extendida en el fútbol actual.

Di María, como el PSG de Emery en general, no termina de arrancar esta temporada. Ni jugador ni equipo han roto, lo que está complicando de manera inesperada el curso cuando todavía no está ni cerca el tramo decisivo. El ex de Real Madrid y Manchester United sólo ha conseguido tres goles y siete asistencias en los 21 partidos que ha disputado, cifras discretas para un futbolista de su perfil.

El mercado en China ha incorporado a diferentes figuras de renombre del balompié mundial con sus suculentos contratos. El brasileño Oscar fue la más reciente estrella que se sumó al Shanghai SIPG (73 millones) y adonde también llegará en las próximas fechas Carlos Tévez al Shanghai Shenhua(80 millones), mientras que también fueron tentados y el inglés Wayne Rooney (Guangzhou Evergrande y Beijing Guoan) y Fernando Gago, entre otros.

Así las cosas, parece que Di María sigue sin encontrar su sitio. Desde que en 2014, tras ser clave en la conquista de la Copa del Rey y la Décima con el Real Madrid, abandonase por las malas la entidad blanca, no se ha acomodado del todo: fracasó en el United y dio a parar en 2015 en el PSG, donde la felicidad por los títulos nacionales se antoja insuficiente para resistir la crisis de identidad que atraviesan los parisinos.

Pepe sería otro jugador que probaría suerte

El portugués Pepe termina su contrato con el Real Madrid en 2017, y por parte del club no han dado ningún tipo de señales de renovarlo. A partir del primero de enero puede negociar con cualquier club del mundo con total libertad.

Pepe podría tomar muy en serio el fútbol chino, le estarían ofreciendo el doble de lo que gana en Madrid, y se convertiría en uno de los mejores pagados con una ficha anual de 10 millones de euros. El club que estaría interesado en los servicios del jugador podría ser “Hebei Fortune”.

Noticia al Día/Agencias