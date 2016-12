8 Propósitos de año nuevo para renovar tu vida sexual en 2017

diciembre 30, 2016 - 4:18 pm

¿Quieres probar cosas nuevas? Conoce nuestras sugerencias y prepárate para tener el máximo placer los 365 días del año

1. Prueba con un juguete nuevo.

Si nunca les has dado una oportunidad a los sex toys , este año invierte en un vibrador. Y si ya eres bastante experimentada con los juguetes sexuales, todavía puedes incorporar algo nuevo a tu repertorio.

2. Prioriza tu placer. (Por lo menos algunas veces).

Claro, es increíble poder complacer a tu chico. Pero tus orgasmos (o por lo menos la felicidad en la cama) son importantes también. ¿Quieres que él haga las cosas que te gustan más seguido? Coméntaselo. Y ni siquiera pienses en sentirte culpable cuando él lo haga y tú no le regreses el favor inmediatamente después. Después de todo, ¿cuántas veces ha tenido orgasmos cuando tú no los tienes?

3. Comparte una fantasía sexual con tu pareja.

¿Qué es eso que siempre has querido hacer en la cama pero nunca has hecho? (De hecho, tal vez la cama ni siquiera figura en tu escenario de fantasía…) Si quieres experimentar con algunos movimientos o posiciones súper sexys o tienes una idea para jugar roles, háblalo. Toma la iniciativa y platícalo con tu chico. Si te da pena decirlo, piensa que no eres la única con deseos y fantasías. Investigaciones demuestran que las personas tenemos por lo menos seis fantasías sexuales. ¡Atrévete y disfruta!

4. Ve porno (o un nuevo tipo de porno).

Como probablemente ya sabes, el porno puede ser una gran motivación para tus sesiones de masturbación, o una buena manera de calentar las cosas con tu chico. Que no te de miedo ver un poco de filmes sucios. ¿Sabías que muchas mujeres heterosexuales prefieren ver porno lésbico?

5. Sé más ruidosa en la cama.

Hay muchas razones para subir el volumen entre las sábanas: ayuda a tu galán a saber cuando te está gustando lo que estás haciendo, lo puede excitar más, o tal vez es sólo divertido.

6. Conócete más.

La autoexploración tiene algunos beneficios muy buenos, entre más sepas lo que te guste más podrás decirle a tu galán qué es lo que quieres… ¿Convencida?

7. Cambia de lugar.

Tal vez tengas la cama más cómoda del mundo, pero mover la acción para otro cuarto, o a una nueva locación, te ayudará a realmente ponerle más pasión a las cosas.

8. Experimenta “sexteando”.

Aunque vivas con tu pareja, o se vean muy seguido, sextear puede añadir un nuevo elemento muy hot a tu vida sexual.

Cosmoespañol