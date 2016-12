2017, solo te tengo un deseo

diciembre 31, 2016 - 12:48 pm

Es 31 de diciembre y me encuentro a mi misma haciendo lo que no hice en todo el año: cocinando por el simple placer de sentir la masa entre mis manos y robar una aceituna de vez en cuando; escuchar canciones que pensaba que no me sabía y sin embargo cantarlas a todo pulmón, beber ponche y casi ni sentir el ron. Pero sobre todo, heme aquí, disfrutando de la compañía de los míos, en un tiempo cuando los encuentros con los afectos son muy escasos.

Cuando llegue la hora, sé que (como siempre) no me dará tiempo de comer 12 uvas ni pedir 12 deseos. Pero la verdad es que nunca me han hecho falta tantos. Hoy, por ejemplo, solo me gustaría pedir uno solo: tenerte aquí a mi lado. Abrazarte. Decirte cuánto te extraño.

Aunque el último día del año hace emerger el lado más nostálgico de cada uno de nosotros, nuestros arrepentimientos, las deudas que tenemos con esa versión infantil de nosotros que tanto quiso ser (y hacer). Esas doce uvas en el vaso demuestran que aun nos queda algo de esperanza. Que aunque el futuro no luzca brillante, insistimos en pedir deseos.

Habría que preguntarse entonces qué haremos y con quién compartiremos los próximos días del calendario. Porque ahora, que sabemos cómo se siente la ausencia, la compañía (por muy efímera que esta sea) nos sabrá distinto.

Hasta tanto, te deseo un feliz año.

Estefanía Reyes

