¿2017 se queda o se va? (Jesús Castillo Molleda)

diciembre 26, 2016 - 11:25 am

La incertidumbre nuevamente liderará los escenarios políticos durante el año 2017. El 5 de enero se nombrará a la nueva junta directiva de la débil Asamblea Nacional que ha sufrido un revés político contundente durante el año 2016, según lo acordado la presidencia la ocupará el Diputado Julio Borges de Primero Justicia; muchos dicen que hay que esperar ese día, debido a que el actual presidente Diputado Henry Ramos Allup de salir de la presidencia perderá fuerza política, por lo cual podría estar buscando su reelección, el rumor es tan fuerte que se plantea que de ser así la fracción del PSUV podría votar a favor de Borges, lo que sería una jugada de lujo que motivaría a más confrontación dentro de la mesa de la unidad, la cual debe reorganizarse urgentemente si quiere sobrevivir: lo primero: es que debería convocar a una elección nacional para elegir las personas que tendrán la responsabilidad de dirigir la M.U.D. nacional y la de cada región con el voto popular, lo que garantizaría legitimidad y autoridad; lo segundo: es convocar a un equipo de alta dirección política (Cuarto de Guerra) para diseñar tácticas y estrategias ganadoras; tercero: abocarse a inscribir a los partidos políticos de la M.U.D en el Consejo Nacional Electoral antes del 30 de marzo de 2017; cuarto: lograr una fecha para elecciones de alcaldes y gobernadores en el año 2017; quinto: entender que unidos son una fuerza; sexto: nombrar nuevos voceros por áreas y especialistas en resolución de conflictos; séptimo: evaluar debilidades y fortalezas de volver o no a la mesa de diálogo; octavo: pedir disculpas y avanzar.

Por el lado del P.S.U.V y aliados, a partir del 10 de enero de 2017 inicia una etapa de pensar que hacer con la desgastada imagen del presidente, lo que debe incentivarlos a nombrar a un vicepresidente que cuente con el respaldo del partido de gobierno y seguidores para lograr tomar correctivos en lo económico y ganar espacios perdidos. Otra jugada sería convocar al referéndum revocatorio para que sean los electores quienes saquen al presidente y no la cúpula roja, inclusive negociar salidas consensuadas con sectores de la oposición en temas como el juicio político al presidente. Lo cierto es que mantenerse en el poder con el apoyo de las instituciones y las fuerzas armadas no será suficiente si sigue el deterioro tan acelerado de la calidad de vida de los venezolanos, “o cambian o los cambian” sigue siendo el clamor popular y ese mensaje no solo va para los miembros del gobierno nacional, también va para los miembros de la M.U.D., dado a que la decepción de los ciudadanos con la clase política que está actualmente en el país es muy alta por lo que urge el nacimiento de figuras emergentes que logren conquistar la confianza de los electores para evitar altos niveles de abstención en futuros eventos electorales, a pesar de que se plantea hacer una mega elección para elegir presidente, diputados nacionales y regionales, gobernadores, alcaldes, concejales para diciembre del año 2018 y evitar eventos electorales en el año 2017; y es que con la actual crisis el PSUV intentará evitar elecciones.

El gobierno seguirá aplicando la dosis de generar miedo e incertidumbre para paralizar a la población y mantener lo más controlada posible a la gran Caracas, mientras eventos como los ocurridos en el Estado Bolívar no ocurran en Caracas la situación la puede seguir aguantando un rato más. El año 2017 se proyecta como un año en donde los conflictos políticos, la crisis económica, el deterioro de los servicios públicos, el éxodo de venezolanos, la inseguridad, la escasez, el alto costo de la vida, seguirán marcando pauta por lo menos en el primer trimestre, solo si hay rectificaciones en la política económica habrá mejoría, de no haberlas el mantenimiento en el poder será insostenible, como lo dijo Rob Valdano “Un pueblo dormido y sumiso a los gobiernos opresivos solo serán amenaza visible cuando el hambre los despierte”. Que la esperanza y la fe en dios no sean abandonadas y siempre entender que quien desea cambios debe provocarlos, gracias a todos los lectores y medios de comunicación, portales web, por el apoyo a nuestros trabajos, éxitos a todos en el año 2017.

[email protected] @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)